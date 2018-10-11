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Yusuf Güney’den bozkurt işareti; Yusuf Güney ülkücü mü?

Kaman Ceviz Festivali’nde konser veren ünlü sanatçı Yusuf Güney’in, coşkulu kalabalığa bozkurt işareti yapması "Yusuf Güney ülkücü mü" sorusunu gündeme getirdi.
Yusuf Güney’den bozkurt işareti; Yusuf Güney ülkücü mü?

6-7 Ekim tarihlerinde gerçekleşen Kaman Ceviz Festivali’nde konser veren ünlü sanatçı Yusuf Güney’in, coşkulu kalabalığa bozkurt işareti yapması dikkat çekti.

MHP’li Erhan Talu yönetimindeki Kaman Belediyesi’nce geleneksel olarak her yıl düzenlenen Kaman Ceviz Festivali’nin bu yıl ki sanatçı konukları arasında Yusuf Güney de yer aldı.

Yusuf Güney'den bozkurt işareti 

Yusuf Güney, Belediye Başkanı Erhan Talu ile sahnede iken de bozkurt işareti yaparak, dikkatleri üzerine çekti. 

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Sanatçı bu hareketi dinleyicilerin bozkurt işaretine bir karşılık olarak değerlendirilse de, Yusuf Güney ülkücü mü sorusunu gündeme getirdi.  

Peki Yusuf Güney kimdir? Yusuf Güney Kırşehir’li mi? 

Ünlü pop şarkıcısı Yusuf Güney aynı zamanda söz yazarı ve besteci. 

5 Haziran 1984 Trabzon doğumlu olan sanatçı, aslen Gümüşhane Kelkit'li.

14 yaşına kadar Trabzon'da yaşadıktan sonra ailesiyle birlikte Londra'ya taşınan Yusuf Güney, ilk albümünü piyasaya sürmeden önce Londra'da yaşıyordu, ardından Türkiye’ye yerleşti.

YUSUF GÜNEY'DEN MEHMETÇİĞE MORAL KONSERİ

Yusuf Güney, geçtiğimiz aylarda da Suriye sınırında bulunan Mardin'de Mehmetçiğe moral konseri vermişti.

Konserde İl Jandarma Komutanlığına vekalet eden Albay Zafer Tombul sanatçı Yusuf Güney'e teşekkür plaketi sunmuştu.

Yusuf Güney de, konser sonrası bir açıklama yaparak şunları söylemişti:

"Moraller yüksek, daha güzel olacak inşallah. Mehmetçiğimizi yalnız bırakmayacağız inşallah.

Projemiz rutin hale gelecek.

Varan iki olarak ikinci bölümde inşallah sınır illere gideceğiz.

Reyhanlı, Şanlıurfa, Hatay, Kilis'e gideceğiz. Mutlu olduğum, hüzünlendiğim olaylar oldu. Allah onları eksik etmesin".

yusuf-guney-bozkurt.jpg

 

Gazeteilksayfa.com


 

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