Yusuf Yücel Kimdir? Kaç Yaşındadır? Nerelidir?

Yusuf yücel kaç yaşındadır? Nerelidir? Hangi görevleri yapmaktadır? Hepsi haber içeriğimizdedir..

23 Haziran 1987’de, İstanbul’un Bakırköy ilçesinde dünyaya

geldi. Dünyaya gelmesinin bir amacı olduğunun, henüz çocuk

yaşında farkındaydı. Öğretmenleri ve ailesi onu spora teşvik etti.

On iki yaşındayken üçüncüsü olduğu güreş yarışmasının on üç

yaşında birincisi oldu. Başarısını yalnızca sahada değil akademik,

yönetici, eğitici pozisyonlarda da gösterdi ve birçok ulusal -

uluslararası derece elde etti. Milli sporcu sıfatıyla otuz altı kez

ülkesini dünyada temsil etti. Sporun birçok dalındaki bilgisini ve

deneyimini on dokuz ülkeye, ülkesinin seksen bir il, beş yüz elli

üç ilçesine yaymak üzere dünyayı dolaştı. Başta Gençlik ve Spor

Bakanlığı olmak üzere birçok kurum - kuruluşta yönetici, idareci

ve eğitmen olarak görev aldı. Ragbi Federasyonunda Başkan

Vekilliği, Okul Sporları Federasyonunda Eğitim Kurulu Üyeliği,

Herkes için Spor Federasyonunda Organizasyon Kurulu

Başkanlığı; başarıyla yerine getirdiği önemli görevlerinden

bazılarıydı.

Evli ve üç çocuk babası olan Yusuf Yücel; şimdilerde Gençlik

ve Spor Bakanlığındaki antrenörlük görevine devam ederken

kurucu üyesi olduğu Atom Karınca Jimnastik Okullarındaki Genel

Müdürlük görevini de heyecan ve sevgi ile yerine getirmektedir.

“Herkes, her yaşında merdivenleri tek nefeste çıkabilsin”

diyerek sporu, sporcuyu ve sağlıklı yaşamı teşvik etmeye her an

artan iştiyak ve özverisiyle devam ediyor. Herkes, her yaşında

merdivenleri tek nefeste çıkabilsin diye...