Yusuf Yücel Kimdir? Kaç Yaşındadır? Nerelidir?

23 Haziran 1987’de, İstanbul’un Bakırköy ilçesinde dünyaya
geldi. Dünyaya gelmesinin bir amacı olduğunun, henüz çocuk
yaşında farkındaydı. Öğretmenleri ve ailesi onu spora teşvik etti.
On iki yaşındayken üçüncüsü olduğu güreş yarışmasının on üç
yaşında birincisi oldu. Başarısını yalnızca sahada değil akademik,
yönetici, eğitici pozisyonlarda da gösterdi ve birçok ulusal -
uluslararası derece elde etti. Milli sporcu sıfatıyla otuz altı kez
ülkesini dünyada temsil etti. Sporun birçok dalındaki bilgisini ve
deneyimini on dokuz ülkeye, ülkesinin seksen bir il, beş yüz elli
üç ilçesine yaymak üzere dünyayı dolaştı. Başta Gençlik ve Spor
Bakanlığı olmak üzere birçok kurum - kuruluşta yönetici, idareci
ve eğitmen olarak görev aldı. Ragbi Federasyonunda Başkan
Vekilliği, Okul Sporları Federasyonunda Eğitim Kurulu Üyeliği,
Herkes için Spor Federasyonunda Organizasyon Kurulu
Başkanlığı; başarıyla yerine getirdiği önemli görevlerinden
bazılarıydı.
Evli ve üç çocuk babası olan Yusuf Yücel; şimdilerde Gençlik
ve Spor Bakanlığındaki antrenörlük görevine devam ederken
kurucu üyesi olduğu Atom Karınca Jimnastik Okullarındaki Genel
Müdürlük görevini de heyecan ve sevgi ile yerine getirmektedir.
“Herkes, her yaşında merdivenleri tek nefeste çıkabilsin”
diyerek sporu, sporcuyu ve sağlıklı yaşamı teşvik etmeye her an
artan iştiyak ve özverisiyle devam ediyor. Herkes, her yaşında
merdivenleri tek nefeste çıkabilsin diye...
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