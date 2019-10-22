Ellerinde Türk bayraklarıyla karşılayan Türkler, Kürtler, Araplar, Hıristiyanlar vesselam bütün insanlar sevinçle, heyecanla Türk askerinin Suriye’ye girişini bayrak sallayarak kutluyorlar. Yuvaya dönüşün başlamıştır.

Analar, bacılar ; bazlamalar, yaprak sarmaları, tatlılar ile bu sefer Mehmetçiğimiz için yapıyor. Kurtuluşumuzdan dolayı yavrularımıza, Mehmet’imize dualarla, şükürlerle hazırlıyor.

Kimimiz çocuğunu, kimimiz kardeşini, kimimiz anasını, kimimiz babasını kaybetmişti. Şimdi hep birlikte terörden kurtuluşu kutluyor.

Yollarda evlatları zorla ellerinden alınan analar, babalar, yuvasından köyünden atılan evine, eşyalarına el konulan köyünü, şehrini terk edenlerin bu sevinçten Mehmetçiğin gelişini karşılayan yerli halkın yuvaya dönüş sevinci…

Zulümden, işgalden, çaresizlikten kurtulmanın tarihi gününde ben de varım benim evim, köyüm, sokağım, Camii’m, kilisem kurtulacak, atalarımıza ait topraklara tekrar dönüşümüzün destanıdır.

Bölgeyi terörden temizleyip esas sahiplerine Kürt’e, Türkmen’e, Arap’a, kim varsa yurda dönüş gününün başlangıcı. Yurda dönüş tarihe yazılıyor. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük emperyalizme dur demenin en acı freni. Mazlumların sabaha kavuştuğu ilk ışıklar.

Yuvalarından, evlerinden, köylerinden, şehirlerinden, ülkelerinden bir iki şehit vererek geriye baka baka ayrıldığı günlerden sonra ilk dönüş günü. Yuvaya dönüş. Atalarımız, topraklarına, evlerine, köylerine dönüşün ilk günleri… Yazın bu günü! Mazlumların, Kürtlerin, Türklerin, Türkmenlerin, Arapların vesselam bütün halkın geri yuvaya dönüş günü…

Kucağında çocuğu ile sığınacak, nefes alacak bir yer arayan babaya çelme takma günü değil, misket bombaları altında enkazların altından çıkarılan çocuğun, ambulans kanlarımla kirlenmesin diye hassasiyet gösteren yaralı yavrunun hesabının sorulacağı günü başlangıcıdır.

Sahile cesedi vuran yavrunun hakkının arandığı, teröre dur demenin günüdür.

Sömüren, kanını emen, kan döken, teröre ışık yakan Avrupa’nın kandan, çığlıktan, anasını arayan yavrunun feryadına, yuvası başına yıkılan eşini, kızını kaybeden ananın gözyaşının dinmesi için, sömüren Avrupa’ya verilen insanlık dersi günüdür.

Kapılarını, gönüllerini, vicdanlarını, insanlığını mazlumlara kapılarını kilitleyen medeni geçinen dünyaya insanlara sahip çıkılan, tarihi çok önemli ders verilen gündür.

Dünya yol ayrımında. Ya terörden yana ya barıştan, huzurdan yana karar günüdür. Dünya yeniden kurulurken yuvaya dönüş başlamıştır.

Mehmet’im sadece Suriye’de temizlik yapmıyorsun. Dünyaya insanlık dersi veriyorsun. Barış koridoru insanlar arasında gönül köprüsüne geçmede, yapılanmaya huzura destan yazılan günlerin tarihe not edişidir.