Yüzüklerin Efendisi dizisinin çekimleri bitti mi?

Amazon’un yeni dizisi Yüzüklerin Efendisi’nin yönetmeni sosyal medya hesabından Yeni Zelanda’da son fotoğrafım isimli paylaşımda bulundu. Peki, Bu ne demek? Yüzüklerin Efendisi’nin dizisinin çekimleri bitti mi?

Jurassic World: Fallen Kingdom filmi, The Orphanage, The Impossible, A Monster Calls filmleri ile Penny Dreadful gibi dizilerin yönetmeliğini yapan Juan Antonio Bayona son olarak Amazon Stüdyoları’nın yeni yapımı Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk iki bölümünün yönetmenliğine seçilmişti. Daha sonra gelişmlerde ise Juan Antonio Bayona diğer bölümlerin de yönetmenliğini de üslendi.

Amazon’un yeni dizisi Yüzüklerin Efendisi, çekimleri sürerken tüm dünyayı etkisi altına alan kovid-19 pandemi salgını nedeniyle ara verilse de 3-4 ay önce tekrar başladığı biliniyordu.

Ancak son günlerde bir paylaşım çok dikkat çekti. Yüzüklerin Efendisi dizisinin yönetmeni J.A. Bayona sosyal medya hesabı üzerinden “This is my last photo in New Zealand. I have no words to thank this extraordinary land and its beautiful people for taking me in this last year and a half. My heart feels a little kiwi now and I can’t wait to be back. #newzealand” yazılı bir fotoğraf paylaştı.

Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk sezon çekimleri bitti mi?

Yazının Türkçe çevirisini yaptığımızda “ Bu benim Yeni Zelanda’daki son fotoğrafım . Bu olağanüstü topraklara ve güzel insanlarına beni bu son yarım yılda aldıkları için teşekkür edecek sözüm yok. Geri dönmek için sabırsızlanıyorum. #newzealand” sözleri ile karşılaşıyoruz.