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Yüzüncü Yıl Hastanesi çalışanlarından 7 Dilde ‘Evde Kal’ Çağrısı

Ankara Özel 100.Yıl Hastanesi çalışanları,zorunlu olmadıkça halkın sokağa çıkmaması için 7 dilde evde kal çağrısı yaptı.
Yüzüncü Yıl Hastanesi çalışanlarından 7 Dilde ‘Evde Kal’ Çağrısı

 Türkçe, ingilizce, işaret dili, Kürtçe, Ermenice, Zazaca ve Arapça dillerinde başhekiminden müdüre, doktorundan hemşiresine , hasta bakıcısından güvenlik görevlisine kadar her kademeden personelin yaptığı evde kal çağrısında Corona virüsün şakasının olmadığı, ihmale gelmeyeceği vurgulandı.

81 İLE 81 BALONLA EVDE KAL MEKTUBU

Özel 100.Yıl Hastanesi çalışanları ayrıca 81 ili sembolize eden 81 balonu da gök yüzüne bıraktılar.  Üzerine şehirlerin isimlerini yazarak #evdekalAnkra, #evdekalistanbul #evdekalŞanlıurfa, #evdekalİzmir, #evdekalkastamonu,  #evdekalantalya ve corona görsellerinin bulunduğu balonlar personel tarafından gökyüzüne bırakıldı. Balon şöleninde Şenay Yüzbaşıoğlu’nun , “Bütün dünya buna inansa, birlik olsa, hayat bayram olsa” şarkısı hep birlikte söylendi.
Hastane Başhekimi Doç.Dr Erden Kılıç burada yaptığı konuşmada corona virüsün tüm insanlığı tehdit ettiğini, hem dünyada hem ülkemizde can kayıplarının yaşandığının altını çizdi. Vatandaşların devletin uyarılarına uymasının haftalığın yayılmasında büyük önem arz ettiğinin altını çizen Başhekim Erden, “İnsanlık olarak zor bir sınav geçiyoruz. Maalesef her gün ülkemizde ve dünyada insanlarımız bu haftalığa yenik düşüyor. Sağlıkçılar olarak biz elimizden geleni yapıyoruz. Hastalığın önüne geçebilmek için vatandaşlarımızın devlet büyüklerinin, sayın cumhurbaşkanının, sayın sağlık bakanımızın telkinlerine uymaları bir zarurettir. Bu virüsün şakası yoktur. Hepimiz acı bir şekilde tecrübe ediyoruz ki hayatlarını kaybeden insan sayısı her geçen gün artıyor. Hastalığın bizi ve sevdiklerimizi hayattan koparmasına müsade etmek istemiyorsak evde kalacağız. Devletimiz güçlü ve vatandaşının yanında” dedi.

Hastane çalışanlarından Ahu Akça ise sağlıkçılar olarak gece gündüz demeden halkın hizmetinde olduklarını, bu hastalığın üstesinden gelmenin en önemli kuralının zorunlu olmadıkça evden çıkmamak, sosyal mesafeyi korumak  ve hijyen kurallarına uymak olduğunu dile getirdi.

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