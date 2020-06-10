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Ali İlkbahar

Baba:
Evde kaldık
Sana gelemiyorum.
Gönülden selamün aleyküm
Sıkı dur.
Nasıl söyleyeyim.
Baba!
Camiler kapandı,
Mescitler mahsun, 
Evden dışarı çıkamıyoruz.
Baba:
Kabe’de tavaf’a say’a ara verildi. 
Sevgilimiz Resulümüz
Ziyaret edilmiyor.
Mescid-i Aksa kapandı.
Yüreklerimiz yanıyor. 
Beyinsizlerin yüzünden
Helak etme Allah’ım.
Baba: 
Sevdiklerimizi kucaklayamıyoruz.
Evlatlarımıza sarılamıyoruz. 
Torunları koklayamıyoruz.
İmtihan üzerine imtihan.
Baba:
Görülmeyen virüs esir aldı.
Sokaklar, meydanlar boş
Her  yer sessiz.
Bunaldık. 
İmtihan ağır. 
Dünya yeniden kuruluyor. 
Engel üzerine engel
Kabe mahsun
Saat kulesi gülüyor.
Yüreklerimiz sızlıyor. 
Allah’ım ışığı bekliyoruz.
Saflar kalktı.
Cuma’lara ara verildi. 
Baba:
Dayanamıyoruz.
Bu virüs
Nefes aldırmıyor.
Baba: 
Bize hasta diyenler 
Yardım bekliyor. 
Güzel günler gelecek 
Dünya yeniden kuruluyor. 

 

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