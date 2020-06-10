Baba:

Evde kaldık

Sana gelemiyorum.

Gönülden selamün aleyküm

Sıkı dur.

Nasıl söyleyeyim.

Baba!

Camiler kapandı,

Mescitler mahsun,

Evden dışarı çıkamıyoruz.

Baba:

Kabe’de tavaf’a say’a ara verildi.

Sevgilimiz Resulümüz

Ziyaret edilmiyor.

Mescid-i Aksa kapandı.

Yüreklerimiz yanıyor.

Beyinsizlerin yüzünden

Helak etme Allah’ım.

Baba:

Sevdiklerimizi kucaklayamıyoruz.

Evlatlarımıza sarılamıyoruz.

Torunları koklayamıyoruz.

İmtihan üzerine imtihan.

Baba:

Görülmeyen virüs esir aldı.

Sokaklar, meydanlar boş

Her yer sessiz.

Bunaldık.

İmtihan ağır.

Dünya yeniden kuruluyor.

Engel üzerine engel

Kabe mahsun

Saat kulesi gülüyor.

Yüreklerimiz sızlıyor.

Allah’ım ışığı bekliyoruz.

Saflar kalktı.

Cuma’lara ara verildi.

Baba:

Dayanamıyoruz.

Bu virüs

Nefes aldırmıyor.

Baba:

Bize hasta diyenler

Yardım bekliyor.

Güzel günler gelecek

Dünya yeniden kuruluyor.



