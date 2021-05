Zor bir süreç geçiren esnafın yüzünü güldüren destek

Kahramankazan Belediyesi, pandemiyle mücadele kapsamında uygulanan kısıtlama tedbirleri nedeniyle zor bir süreç geçiren esnafın yüzünü güldürdü. Belediye, ilçe esnaflarına biner TL’lik nakdi destekte bulundu.

Kahramankazan Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlattığı seferberliği tüm yönleriyle devam ettirirken, bu süreçte zor günler geçiren ilçe esnafına destek olmayı sürdürüyor.

600’e yakın esnaf yararlandı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un talimatıyla harekete geçen belediye, bu zorlu süreçte ilçe esnafının yüzünü güldürdü. Bu kapsamda ilçede faaliyet gösteren esnaflara yönelik biner TL’lik nakdi destekleme yapıldı. Nakdi desteklemeden faydalanmak isteyen esnaflar için oluşturulan www.esnafiminyanindayim.com internet sitesine başvuruda bulunan yaklaşık 600 ilçe esnafına biner TL nakdi destek verildi. Biner TL’lik nakdi destekleme ücretleri esnafların banka hesaplarına yatırıldı.

“Esnafımızın her zaman yanındayız”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak pandemi süreci ilk başladığı günden bu yana ilçelerindeki tüm kesimlerin imkanları doğrultusunda yanlarında olduklarını belirterek, “Bu zorlu süreçte vatandaşlarımızın olduğu gibi esnaf ve sanatkarlarımızın da her zaman yanındaydık. Dükkanları kapalı olan esnafımıza daha önce de nakdi destekleme yapmıştık. Yine dükkanları kapalı olan kiracılarımızdan ise bu süreç sona erene kadar kira bedeli almıyoruz. Ayrıca, işgaliye bedeli almadığımız esnaflarımıza gıda yardımında da bulunduk. Son olarak da tam kapanma sürecinde esnaflarımıza biner TL’lik nakdi destek daha sağladık. Zorlu geçen bu süreçte esnaf kardeşlerimizin sırtındaki yükü bir nebze de olsa hafifletmeye çalıştık. Gücümüz nispetinde esnafımızın yanında olmaya ve kendilerine destek vermeye her zaman devam edeceğiz” diye konuştu.