1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık borcu kaldırıldı

Bakan Kasapoğlu, "1 milyon 392 bin 629 gencimizin ödenmemiş ve ödenecek taksitlerindeki endeks tutarı tamamen kaldırılmış olduk. Toplamda 27 milyar 15 milyon 455 bin liralık bir tutar gençlerimizin omzundan aldık" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Cebeci Yurt Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyerek, yaklaşık 1 milyon 500 bin öğrenciyi ilgilendiren öğrenim kredisi borçlarının yeniden yapılandırılması sürecini anlattı. Bakan Kasapoğlu, 2022'de tüm zamanların en yüksek yurt yerleştirme oranının gerçekleştiğini belirterek, "Pek çok ilde artık boş yataklarımız var fazlasıyla. Metropollerde; İstanbul’da, İzmir’de, Ankara’da başvuran herkesin yerleştiği gibi yeni başvuranlara açık durumdayız. Bu, Cumhuriyet tarihi rekorudur ve 20 yıllık süreçte geldiğimiz genç odaklı siyasetin en güzel sonucudur. Bir yanda yurtlara yerleştirme oranı, diğer yanda yurtlardaki kalitemiz, konforumuz. 2022’de yurt ücretlerine hiçbir güncelleme yapmadık, ilave bir fiyat artışı söz konusu olmadı. Fiyatlarımız 270 ile 450 lira arasında değişiyor. Aynı fiyatlarla devam ediyoruz. Elektriğiyle, suyuyla, güvenliğiyle, temizliğiyle, çamaşırıyla 32 GB internetiyle tamamen ücretsiz bir ortam. Bununla birlikte kişisel gelişim çalışmaları, eğitim faaliyetleri, kültür, sanat, spor aktiviteleri. Bu yıl bu anlamda yeni alanlar açtık. Bu yıl beslenme desteğimiz yaklaşık 2,5 kat artarak, 1800 liralık bir desteğe dönüştü. Öğrencilerimiz artık yurtlarımızda hem sabahları hem akşamları ilave hiçbir ücret ödemeden yemeklerini alıyorlar. Gençlerimizin her an yanlarındayız, yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

'27 MİLYAR LİRAYI GENÇLERİMİZİN OMUZLARINDAN ALDIK'

Türkiye’nin dünyanın en geniş burs ve kredi altyapısını sunduğunu söyleyen Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız yaz başında bir müjdeyi paylaşmıştı. Genç odaklı siyasetin önemli bir mesajıydı bu. Öğrenim kredilerinde geri ödemelerdeki ilave endeksin, ilave oluşan tutarın kaldırılacağı müjdesini vermişti. Meclis’imiz açılır açılmaz 1961’deki kanun gereği olan bu madde tamamen değiştirildi. Artık öğrenim kredisi borcu neyse, geri ödeme miktarı da o olacak. Gençlerimiz aldıklarının üzerinde ilave bir tutar ödemeyecek. Bu düzenlemeden kredi almaya başlayacak, halihazırda kredi alan ve kredilerinde geri ödeme dönemine geçen herkes faydalanacak. 1 milyon 392 bin 629 gencimizin ödenmemiş ve ödenecek taksitlerindeki endeks tutarı da böylece tamamen kaldırılmış oluyor. Böylece toplamda 27 milyar 15 milyon 455 bin liralık bir tutar, gençlerimizin omzundan alınmış oluyor" diye konuştu.

'VERGİ DAİRESİNDEKİ BORÇLARIN ENDEKSLERİ TAHSİL EDİLMEYECEK'

Kasapoğlu, vergi dairesine bildirilen borçlar için de Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordineli olarak çalıştıklarını belirterek "Bu çalışmayla da borçluların taksitlerine tekabül eden endeks tutarlarını bildirdik ve ödenmeyen taksitlerden bu endeks tutarları da tahsil edilmeyecek. Kredi geri ödemeleriyle ilgili bu süreci takip etmek isteyenler için an itibarıyla e-devlet üzerinden endeks tutarlarına erişimi ve bu süreci de başlattığımızı müjdelemek istiyorum. Gerek internet bankacılığı üzerinden gerekse Ziraat Bankası ATM’lerinden endeksi kaldırılmış borç tutarlarını gençlerimiz ödeyebilirler. Yeni düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

'BAŞVURU SÜRECİ TEKRAR BAŞLATILDI'

Bu yıl başlatılan kredi ve burs başvuru süreciyle birlikte yoğun bir talep oluştuğunu belirten Kasapoğlu, "Başvuru sonrası talep değerlendirme süreci de başlamış oldu. Dijital ortamda farklı kurum ve kuruluşlardan gelen bilgiler ve bunların doğrulanması tamamen objektif kriterlerle; bu süreci hızlı bir şekilde yönetiyoruz. Bazı gençlerimiz bu süreçte çeşitli nedenlerle başvuru yapamadıklarını ifade ettiler. Biz de onların bu taleplerini değerlendirerek, an itibarıyla başvuru sürecini tekrar başlatıyoruz. İnanıyorum ki yarın 23.59’a kadar başvuramayan gençlerimiz de başvurularını tamamlayacaklar ve onların başvurularının değerlendirilme süreci de akabinde başlayacak. Sistem yine an itibarıyla e-devlet üzerinden açıldı" dedi.

'BU ORANLARI GÜNCELLEYECEĞİZ'

Kasapoğlu, ilk defa bir yüksek öğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen yüksek öğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk öğrencilerin de burs ve kredi başvurularından faydalanabildiğini kaydetti. Kasapoğlu, "2002’de 45 lira olan burs-kredi miktarı an itibarıyla 850 lira lisansta, 1700 lira yüksek lisansta ve 2 bin 550 lira doktora süreçlerinde büyük bir destek olarak gençlerimize sunuluyor. Bu yıl yine inşallah bu oranları güncelleyeceğiz. Yeni rakamları da önümüzdeki süreçte paylaşacağız. Amacımız gençlerimizin mutlu olması. Onların hem bugünlerini hem yarınlarını mutlu kılmak. Onları daha aydınlık yarınlara hazırlamak ve karamsarlık senaryolarını, umutsuzluğu değil, umudu, aydınlığı onlarla birlikte onlara sunmak ve gençlerle birlikte gençlerin yanında olmak. Bu gayretle bu inançla çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.