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1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular bugün başladı

'İlk Evim İlk İş Yerim' kampanyası kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular bugün başladı. TOKİ'den yapılan açıklamada, "Yoğun ilgi nedeniyle bankalar ve E-Devlet sisteminde sorun yaşanıyor." ifadeleri kullanıldı.
1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular bugün başladı

TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi kapsamında vatandaşlarımızın yoğun ilgisi nedeniyle bankalar ve E-Devlet sisteminde sorun yaşanmaktadır. Kısa bir süre içerisinde sorun giderilecek ve başvurular alınacaktır. Vatandaşlarımızın bilgilerine sunulur."

TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde merakla beklenen arsa ve işyeri başvuruları bugün itibariyle başlıyor. Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesi olan bu projeden faydalanmak isteyen binlerce kişi ise arsa ve işyeri başvurularının nasıl yapılacağını, başvuru şartlarını ve başvuru ücretinin nereye yatırılacağını merak ediyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

'İlk Evim Arsa' başvuruları 10 Ekim-7 Kasım 2022 tarihleri arasında Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda 9 eşit taksitle ve faizsiz olarak ödenecek.

Arsa tahsisi yapıldıktan sonra, 1/10 arsa tahsis bedeli peşinatı ödenecek, noter taahhütnamesi imzalanarak arsa tahsis bedelinin geriye kalan 9 taksitin 9 yılda 9 eşit taksite bölünecek.

Toplu Konut İdaresini (TOKİ) izafeten Ziraat Bankası A.Ş. ile borçlanma sözleşmesi imzalanmasının ardından da arsa tahsisi kesinleşmiş olacak.

ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarih olarak belirlenecek.

BAŞVURU BEDELİ NE KADAR?

Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılacak

(Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecek.)

Ş YERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

TC vatandaşı olmak.

Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

Ustalık belgesi, işyeri açma belgesi, ilgili oda kayıt belgesi veya vergi mükellefi olmak, e-ticaret yapıldığına dair nace kodu gibi bilgileri gösterir belgeler.

Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması.

Başvuru bedeli 2 bin TL olup, kurada işyeri çıkmaması durumunda bu bedel geri iade edilecek.

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