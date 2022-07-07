1 milyon hacı adayı Mina'ya akın etti

Suudi Arabistan’da bir milyon hacı adayı, Zilhicce ayının 8. günü olan bu sabah Terviye gününü geçirmek için Mina’ya gelmeye başladı.

Geceyi Mina’da geçirecek olan hacı adayları yarın sabah Arafat’a hareket edecek.

Mina, Mescid-i Haram’ın yaklaşık 7 kilometre kuzeydoğusunda, Mekke ile Müzdelife arasında yer alıyor.

Kuzey ve güneyi dağlarla çevrili olan Mina’da Hac dönemi dışında ikamet edilmiyor.

Suudi yetkililer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Hacı sayılarını iki yıl boyunca önemli ölçüde sınırladı.

Bu yıl ise, 850 bini yurt dışından olmak üzere koronavirüs aşısı yaptıran bir milyon Müslümanın Hac yapmasına izin verdi.

Suudi yetkililer, hac ziyaretlerini kolaylaştırmak ve ibadetlerin maneviyat ve huşu ile yerine getirilmesi için güvenlik, sağlık, yemek hizmetleri ve ulaşım hizmetlerini güçlendirdi.

Yetkililer ayrıca devlet ve hizmet kurumlarının Hac sezonunda görevlerini başarılı kılacak her şeyi uygulamasının önemini vurguladı.