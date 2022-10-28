1 milyon lira değerindeki tarihi eserleri satmak isterken yakalandı

Ankara'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ç.Ç.'nin yaklaşık 1 milyon TL değerindeki tarihi eserleri piyasaya sürmek için müşteri aradığı belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik, 26 Ekim'de, Etimesgut ve Güdül ilçelerinde 2 operasyon düzenledi. Etimesgut ilçesinde yaşayan Ç.Ç.'nin yaklaşık 1 milyon TL değerindeki tarihi eserleri piyasaya sürmek için müşteri aradığı belirlendi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda Ç.Ç., tarihi eserleri satmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Yapılan üst aramasında 20 sikke, 2 bileklik, 6 yüzük ve 3 tarihi obje ele geçirildi.

ROMA DÖNEMİ MEZAR STELİ

Güdül ilçesinde ise burada ikamet eden M.N. adlı kişinin evinin bahçesinde, üzerinde yazı, figür ve semboller yer alan 2 parça halindeki mezar taşı bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri, Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Anadolu Medeniyetleri Müzesi yetkilileriyle adrese operasyon gerçekleştirdi. M.N. gözaltına alındı, söz konusu mezar taşının, '2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu' kapsamındaki Roma dönemine ait mermer 'mezar steli' olduğu belirlendi.

Operasyonlarda ele geçirilen tarihi eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilip korumaya alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.