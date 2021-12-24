1 senede 10 bin denetim

Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılında 10 bin 110 esnafı denetledi.

Düzenli olarak gerçekleştirilen denetimlerin dışında vatandaşların virüsten korunması amacıyla esnaf ve işletmeleri ziyaret eden zabıta ekipleri. 18 bin 820 maske ve dezenfektan dağıtarak esnafa pandemi sürecinde büyük destek verdi.

Yaşar, “Zor gününde esnafın yanındayız”

Koronavirüs ve ekonomik sıkıntılar yüzünden esnaf ve üreticinin zor günler geçirdiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle’yi iyi bilen bir belediye başkanıyım. Esnafımız zaten ekonomik olarak sıkıntılı günler yaşıyor. Bu zorluğun farkında olan bir belediye olarak esnafımıza cezadan önce yol gösterme ve uyarı yönetimini kullanıyoruz. Gerek maske dezenfektan dağıtımı olsun gerek çay şeker dağıtımı olsun gerekse nakdi yardım olsun her zaman esnafımızın yanında olduk. Gereken özeni gösteren esnafımıza ve gece gündüz demeden Yenimahalle halkına hizmet sunan zabıta personelimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.