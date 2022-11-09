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10 ayda 2,7 milyon gayrimenkul satış işlemi yapıldı

Türkiye'de bu yılın 10 ayında, 2 milyon 705 bin 175 gayrimenkul satış işlemi yapılarak, 31 milyar 374 milyon 314 bin 564 lira tapu harcı geliri elde edildi.
10 ayda 2,7 milyon gayrimenkul satış işlemi yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, geçen ay, 292 bin 953 gayrimenkul satış işleminin yapıldığı eylül ayına göre, gayrimenkul satış işlemi sayısı yüzde 6 azaldı.

Verilere göre, geçen ay 274 bin 552 gayrimenkul satış işlemi yapıldı, 3 milyar 473 milyon 18 bin 751 lira tapu harcı geliri sağlandı.

Ülke genelinde, bu yılın ocak- ekim döneminde, 2 milyon 705 bin 175 gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Bu işlemlerden 31 milyar 374 milyon 314 bin 564 lira tapu harcı gelir elde edildi.

İşlemlerin 1 milyon 138 bin 848'ini konut, 468 bin 904'ünü arsa, 771 bin 429'unu tarla, 122 bin 273'ünü iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmazların satışı oluşturdu.

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN İLLER

En çok satış işlemi yapılan iller arasında 329 bin 57 satışla, İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 169 bin 965 ile Ankara, 137 bin 213 ile İzmir, 103 bin 761 ile Antalya, 97 bin 846 ile Bursa, 82 bin 698 ile Konya izledi.

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