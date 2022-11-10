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10 Kasım'da başkentte metro arızası

10 Kasım'da başkentte metro arızası
Başkentte metro arızasından dolayı Yenimahalle ile AKM arasında düzenlenen ring seferleriyle vatandaşlar işe ve okula gitmeye çalışıyor. Metronun arızalı olduğu duraklar arasında yoğunluk yaşanıyor.
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