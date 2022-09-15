10 yaşındaki çocuğun cinsiyetini değiştirip podyuma çıkardılar: New York Moda Haftası'nda LGBT skandalı

"Cinsiyetsiz çocuk" vakalarının üst düzeye ulaştığı Amerika'da, yozlaşmanın boyutu bir kez daha gözler önüne serildi.

Dünyanın önde gelen giyim markalarının defile yaptığı ünlü New York Moda Haftası'nda, 10 yaşındaki çocuk üzerinden LGBT propagandası yapıldı. Bir erkek çocuğu olarak; LGBT'li sözde bir aileye doğan Noella McMaher, henüz 2 yaşındayken sözüm ona cinsiyet değiştirmek istediğine karar verdi. 4 yaşında İSE hormon tedavisi almaya başladı.

Daha bebekken kandırılan McMaher, New York Moda Haftası'nda podyumda yürütülerek, "10 yaşında cinsiyet değiştiren en genç model" olarak ABD basını tarafından süslü cümleler ile kamuoyuna tanıtıldı.

McMaher'in LGBT'li sözde ebeveynleri ise, bu skandalı, "Noella, bir trans çocuk olarak toplumda görünür oldu. Biz aktivistiz. Diğer trans çocuklar için de Noella'nın görünür olması çok önemli" sözleriyle savundu.