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10 yıl önce hayatını kaybeden Kore gazisinin madalyası eşine verildi

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde 10 yıl önce hayatını kaybeden Kore gazisi Hakkı Mut'un gazilik madalyası için yapılan başvurunun ardından Güney Kore hükümeti tarafından gönderilen madalyası ve beratı eşi Emine Mut'a (72) verildi.
10 yıl önce hayatını kaybeden Kore gazisinin madalyası eşine verildi

Kore gazisi Hakkı Mut, 10 yıl önce yaşamını yitirdi. Nazilli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Karataş madalyası olmayan Hakkı Mut'un gazilik madalyası için girişimde bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda Hakkı Mut'un madalyası Güney Kore hükümeti tarafından gönderildi. Nazilli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Karataş ve Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy'ın katılımıyla Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda tören düzenlendi. Törende Kore gazisi Hakkı Mut'un eşi Emine Mut'a madalya ve beratı verildi. Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, "Bugün burada Kore'de savaşan, 10 yıl önce hayatını kaybeden ve gazilik unvanına kavuşan Hakkı Mut için bir araya geldik. Nazilli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Karataş'ın girişimleri sonucu 2 gün önce elimize ulaşan gazimizin madalya ve beratını eşi Emine Mut'a takdim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.  

Emine Mut ise tören sırasında gözyaşlarını tutamadı. Emine Mut, yetkililere teşekkür etti.

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