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100 bin TL'ye kadar hibe! Başvuru için son gün yarın

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 100 bin TL'ye kadar hibe desteği verilecek olan uzman eller proje başvuru süresi yarın sona eriyor.
100 bin TL'ye kadar hibe! Başvuru için son gün yarın

Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı tarafından yürütülen uzman eller projesine müracaat tarihi 15 Mart'ta son buluyor.

Proje kapsamında; 2022-2024 yılları arasında, 81 ilde, kırsal alanda yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezunların mahallinde uygulayacağı projelere 100 bin TL'ye kadar hibe desteği verilecek.

Bilgisini, uzmanlığını kırsalda buluşturmak isteyenler bu projeden faydalanabilecek. Süresi uzatılan başvurunun son günü 15 Mart 2022 tarihi saat 23:59'a kadar sürüyor. Başvurmak isteyenler; https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile yapabilecek

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