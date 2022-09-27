  • BIST 3.260,15
  • Altın 965.819
  • Dolar 18.4623
  • Euro 17.7747
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 12 °C
»

"100 binden fazla işletme kapanabilir"

İtalyan'da iş derneği Confcommercio Başkanı Sangalli'nin açıklamalarına dayandırılan habere göre, İtalya'da 100 binden fazla işletme, yükselen enerji faturaları nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya.
"100 binden fazla işletme kapanabilir"

İtalya'daki haber kuruluşu Corriere della Sera'nın  iş derneği Confcommercio Başkanı Carlo Sangalli'nin açıklamalarına dayandırdığı habere göre Sangalli, “Bugün birçok şirket hizmetleri yeniden organize ediyor veya azaltıyor… Şimdi ile 2023'ün ilk yarısı arasında hizmet sektöründeki en az 120 bin küçük işletme risk altında… Bu, en büyük şirketleri hesaba katmayan temkinli bir tahmin ” dedi.

Yetkiliye göre, durum 370 binden fazla iş kaybına yol açabilir.

Sangalli, İtalya'da enerji fiyatlarının diğer ülkelere göre çok daha yüksek olduğunu ve bunun da küçük ve orta ölçekli işletmeleri zorladığını kaydetti.

Sangalli, “Enerji maliyetleri açısından, otellerimiz, barlarımız, restoranlarımız ve mağazalarımız bu yıl faturalarına Almanya'dan yüzde 40-60, Fransa'dan üç kat daha fazla ödeyecek” dedi.

Enerji krizinin, COVID-19 salgını tarafından zaten savunmasız hale getirilmiş birçok işletmeye son darbeyi vurabileceğini kaydetti.

İtalya, diğer AB ülkeleriyle birlikte rekor düzeyde yüksek enflasyonla mücadele ediyor. Ülkede yıllık enflasyon, büyük ölçüde enerji maliyetleri kaynaklı olarak Ağustos ayında yüzde 8,4'e ulaştı.

İtalya, enerjisinin yaklaşık yüzde 75'i için ithalata güveniyor. Bu yılın başında doğalgazının yüzde 40'ını Rusya'dan ithal ediyordu, ancak Temmuz ayında yaptırımlar nedeniyle Rus alımları yüzde 25'e düştü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zonguldak'ta yağış, balık fiyatlarını yükseltti23 Eylül 2022 Cuma 15:12
  • Şeker pancarı alım fiyatı belli oldu23 Eylül 2022 Cuma 14:36
  • Ticari kredi komisyonlarına sınırlama23 Eylül 2022 Cuma 09:02
  • Sosyal konut projesinde taksit tutarları nasıl artacak? Sosyal konut projesinde devir işlemi nasıl oluyor?23 Eylül 2022 Cuma 08:09
  • Merkez Bankası faiz kararını açıkladı22 Eylül 2022 Perşembe 17:22
  • Bakan Bilgin'den EYT ve Enflasyon açıklaması: EYT için tarih verdi22 Eylül 2022 Perşembe 16:40
  • Sosyal Konut Projesine Vekaletname ile başvuru yapılabilir mi? E-devletten başvuru yapılabilir mi?22 Eylül 2022 Perşembe 14:51
  • Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Faiz 12'ye düştü22 Eylül 2022 Perşembe 14:08
  • Bakan Dönmez: Enerjinin üretimi ile ilgili bir sıkıntımız söz konusu değil22 Eylül 2022 Perşembe 11:14
  • Tüketici güven endeksi belli oldu22 Eylül 2022 Perşembe 10:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti