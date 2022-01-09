100 simit camekanı kura ile dağıtıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “engelli dostu kent” anlayışı doğrultusunda engelsiz bir başkent için çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Zabıtası, Başkent’te yaşayan ve ekonomik yönden zorluk çeken engelli vatandaşlara simit satış yeri ve camekânı tahsis etmeye devam ediyor.

Noter huzurunda ve canlı yayında yapılan kura çekilişiyle belirlenen 100 engelli vatandaş, Başkent’in merkez ilçelerinde 20 Ocak 2022 tarihinden itibaren ekmek teknelerinde satış yapmaya başlayacak.

ENGELLERİ AŞAN UYGULAMALAR BAŞKENT’TE YAYILIYOR

Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik ilkesi ve “engelli dostu kent” olma anlayışı doğrultusunda engelli bireyleri sosyal hayatın içine dâhil ederek ekonomik olarak desteklemeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda Zabıta Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen kura çekilişinde 513 başvuru arasından belirlenen 100 kişi simit camekânı işletme hakkına sahip oldu.

Kurayla belirlenen 100 kişinin asil, geri kalan 413 kişinin ise yedek olarak belirlendiğini belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amiri Ali Günday, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Belediyemiz kentimizde yaşayan engelli kardeşlerimize yönelik bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Ankara Zabıtası, Ankara Halk Ekmek Fabrikası, Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Odası, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ile Engelliler Konfederasyonu temsilcilerinden birer kişinin yer aldığı bir komisyonun değerlendirmesi sonucunda başvurusu kabul edilen 513 engelli kardeşimizin kura çekilişini Ankara 12. Noterinin huzurunda gerçekleştirdik. ABB TV, Youtube Kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan çekilişle 100 engeli vatandaşımıza camekanlarını tahsis edeceğiz.”

“CAMEKANLAR İHTİYAÇ SAHİBİ ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZA DAĞITILDI”

Zabıta Daire Başkanlığı’nda yapılan simit camekânı kura çekilişine katılan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Yıldıray Çınar ise uygulamanın Ankara’da yaşayan ve ekonomik olarak desteğe ihtiyacı olan engelli vatandaşlara istihdam sağladığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

“100 tane simit camekânı kura ile gerçekten ihtiyacı olan engelli kardeşlerimize dağıtılmak üzere gerçekleştirildi. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu olarak engellileri temsil eden bir sivil toplum örgütü olarak biz yaklaşık 2 hafta boyunca bütün başvuru evraklarını tüm paydaşlarla birlikte inceledik. Hiçbir şaibeye mahal vermeden, şeffaf bir şekilde ve ciddi anlamda ihtiyaç sahibi olan kişilere ulaşmak amacıyla bu çalışmayı yaptık. Bine yakın başvuru içinde 513 tanesi gerçekten ihtiyaç sahibi, gerçekten şartları tutan insanlardı. Türkiye'deki engelliler adına çatı örgütü olarak gerçekten vicdanımız rahat. Yeni bir yönetimle daha şeffaf, daha güzel şeyler yapmak üzere yola çıkıldı. Daha engelsiz, erişilebilir, güzel bir Ankara için hep beraber çalışacağız.”

Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından simit camekânlarının engelli vatandaşın kendisi ya da birinci dereceden yakını tarafından işletilip işletilmediğini kontrol ederek suistimallerin önüne geçecek. Çeşitli sebepler nedeniyle sözleşme yapmayan engelli vatandaşların hakkı ise kura çekilişinde yedekte bulunan kişilere devredilecek.