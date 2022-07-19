1000 ton atık kağıt satışa sunuluyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çevre Bakanlığı bünyesinde 1000 ton balyalı atık kağıt ihale ile satışa sunuluyor.
Satış işlemini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Hisar Emlak Müdürlüğü yapıyor.
1000 ton atık kağıdın tahmini bedeli 3 milyon TL olarak ilan edildi.
İhale 26.07.2022 tarihinde gerçekleştirilecek.
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