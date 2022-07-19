1000 ton atık kağıt satışa sunuluyor

Çevre Bakanlığı bünyesinde 1000 ton balyalı atık kağıt ihale ile satışa sunuluyor. Satış işlemini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Hisar Emlak Müdürlüğü yapıyor.