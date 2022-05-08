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100'üncü yaşını, torunlarının konseriyle kutladı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Ali Hilmi Balcılar, 100'üncü yaşını çocuklarının hazırladığı sürpriz doğum günü eğlencesi ve şarkıcı torunlarının verdiği konserle kutladı.
100'üncü yaşını, torunlarının konseriyle kutladı

Kadirli'de yaşayan 12 çocuk ve onlarca torunu olan çiftçi Ali Hilmi Balcılar, sürpriz doğum günü partisiyle 100'üncü yaşını kutladı.

Ailesinin köy evinde düzenlediği eğlenceye çocukları, torunları ve diğer akrabaları da katıldı.

Çocuklarının fotoğraflarının yer aldığı pastayı kesip, mumları üfleyen 6 Mayıs 1922 doğumlu Balcılar, şarkıcı torunları Bülent Bahadır Balcılar (48) ile Ömür Balcılar'ın (42) verdiği konserle eğlendi.

Babalarına bir çocuk gibi baktıklarını söyleyen diş hekimi Şevket Balcılar (55), doğum gününü güzel bir eğlenceyle kutladıklarını söyledi.

'BABAMIZ BİZİM HAZİNEMİZ' 
Ali Balcılar’ın öğretmen oğlu Nedim Balcılar (49) da "Gerçekten kalabalık bir aileyiz. Babamın 100'üncü yaşını kutlamak ve bunu hissetmek çok güzel bir duygu.

Babamız bizim hazinemiz. Babamız 100 yaşında ama ona bir bebek gibi zevkle bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

DUYGULU ANLAR YAŞANDI 
Ali Hilmi Balcılar da etkinlikte duygulanarak gözyaşı döktü. Balcılar, çocukları ve torunlarına teşekkür etti.

Eğlencenin sonunda aile üyeleri, Ali Balcılar'ın elini öptü, gökyüzüne 100 havai fişek atıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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