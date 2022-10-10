  • BIST 3.592,03
  • Altın 1001.147
  • Dolar 18.5771
  • Euro 18.0412
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 18 °C
»

118 ülkedeki 2219 üniversiteden eğitim alan yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrenci tarafından kullanılıyor

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin üniversite öğrencilerine fırsat eşitliği sunarak kariyer planlaması sağlayan Yetenek Kapısı uygulaması, 118 ülkedeki 2219 üniversiteden eğitim alan yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrenci tarafından kullanılıyor.
118 ülkedeki 2219 üniversiteden eğitim alan yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrenci tarafından kullanılıyor

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, AA muhabirine, yeni hükümet sistemine geçilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2018'deki akademik yıl açılış töreninde, "Üniversite Kariyer Merkezleri" kurulması konusunda talimat verdiğini anımsattı.

Öğrencilere mesleki uzmanlık alanlarıyla ilgili beceri veya yetkinliklerin kazandırılmaya çalışıldığını söyleyen Atay, şöyle konuştu:

"Endüstriyel bağlamda gelişmiş ülkelerde bunu yapan birimler var. Bunlar çok uzun süredir çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımız bunun çok farkında olarak böyle bir talimat verdiler. Bugün Türkiye'de tüm üniversitelerimizde kariyer merkezlerinin kurulmasına aracılık ettik. Üniversitede okuyan öğrenci sayısının yüzler, binlerle tanımlandığı dönemde yüz yüze etkinlikler yapmak bir yol iken, günümüzde milyonlarca öğrencinin yükseköğretimden yararlandığı düşünülünce Türkiye'de bunu geleneksel usullerle yapma imkanı çok azaldı. Üniversitelerde kariyer hizmetlerinin etkin şekilde yürütülebileceği, şeffaf, herkesin ulaşabileceği araçlara ihtiyaç vardı. Devlet olarak böyle bir aracı bütün üniversitelerin imkanına ücretsiz olarak sunduk. Buna 'Yetenek Kapısı' diyoruz."

"Dünya ölçeğinde bir sistem"
Salim Atay, Yetenek Kapısı aracılığıyla üniversitelerin kendi öğrencilerine ve firmalara, firmaların da uygulamada yer alan üniversite öğrencilerine ulaşabildiğini anlattı.

Sistem ile öğrenciler ve firmaların yüz yüze ve online görüşmeler yapabildiğini aktaran Atay, "Son derece sofistike, bir yanında üniversite yönetiminin, bir yanında öğrencilerin bir yanında firmaların bir yanında kariyer danışmanlarının olduğu dünya ölçeğinde bir sistem. Dört yılda geldiğimiz noktada 100'ü aşkın ülkeden 2 bin 200'ün üzerinde üniversiteden öğrenci, bizim Yetenek Kapısı platformunu kullanıyor. Yetenek Kapısı, dünyada bu alanda çalışan en büyük üç yazılımdan biri haline gelmiştir." diye konuştu.

Atay, uygulamanın, 118 ülkedeki, 2 bin 219 üniversiteden eğitim alan yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrenci tarafından kullanıldığını bildirdi.

Üniversitelerdeki kariyer merkezlerinin öğrenciler için ne yapması gerektiği konusunda bir el kitabı hazırladıklarını, kitapta kariyer merkezinin işlevsellik kazanabilmesi için gereken detayların yer aldığını dile getiren Atay, "Kariyer Planlama Dersi" ile de hem kariyer merkezleri hem de gençleri desteklediklerini vurguladı.

Kariyer Planlama Dersi birinci sınıfta başlıyor
Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin daha ilk sınıfta kariyer planlamasına başlamasını istediklerini vurgulayan Atay, kariyer farkındalığını geliştirmek için bu dersin birinci sınıfların müfredatında yer aldığını aktardı.

Atay, öğrencinin yükseköğretimdeki 2 veya 4 yılını nasıl geçirirse ona göre bir geleceği ve mesleği olacağına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, şunları kaydetti:

"Kariyer Planlama Derslerine büyük katılım oldu. 185'in üzerinde üniversitede bu dersler veriliyor. Bazı üniversitelerimizde bu dersi yetkin olarak verecek öğretim üyesi olmayabilirdi. Bunu da düşünerek Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'ne ait YTNK TV dijital televizyonu üzerinden 14 haftalık kariyer planlama dersini sisteme yükledik. Öğrenci hocasından ders alırken aynı zamanda YTNK TV üzerinden de takip edebiliyor. Sadece dijital dersleri değil. Türkiye'nin en büyük şirketlerinin insan kaynakları direktörleri, işe alım uzmanları orada söyleşiler yapıyor, nelere dikkat ettiklerini anlatıyorlar. Bir gencin kendi geleceğini kurgulayabilmesi ve istediği hedeflere ulaşabilmesi için nelere ihtiyacının olduğu henüz birinci sınıftayken anlatıyorlar. Herkese açık bir platform olan, kariyer planlama derslerinin de yer aldığı YTNK TV'nin ziyaretçi sayısı 2 yılda 17 milyonu geçti."

Atay, öğrencilerin iş hayatı hakkındaki farkındalıklarını, sadece dersler ile değil, her yıl farklı bölgelerde üniversite kariyer merkezleri iş birliğiyle yürüttükleri "Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları" sayesinde de desteklediklerini söyledi.

Bu fuarlarla gençleri, kamu ve özel sektörden binlerce firmayla buluşturduklarını ifade eden Doç. Dr. Salim Atay, gençlerin, firmalar tarafından düzenlenen mülakatlara, atölye ve örnek olay çalışmalarına, toplantılarına katılımlarını sağladıklarını sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Özer, yabancı öğrenci sayısını açıkladı27 Eylül 2022 Salı 14:06
  • Mamak’ta ilkokulda müdürden yardımcısına cinsel taciz rezaleti26 Eylül 2022 Pazartesi 14:09
  • Dikkat: Paranızı geri alabilirsiniz! Yargıtay'dan emsal karar26 Eylül 2022 Pazartesi 13:48
  • KPSS sabah oturumu başladı24 Eylül 2022 Cumartesi 10:08
  • Nüfus müdürlükleri hafta sonu yapılacak KPSS oturumları için açık olacak24 Eylül 2022 Cumartesi 09:53
  • Oturumları iptal edilen KPSS bugün yapılacak!18 Eylül 2022 Pazar 09:11
  • MEB: Köy yaşam merkezlerinin sayısı 1600'e ulaştı17 Eylül 2022 Cumartesi 17:26
  • Öğretmenler, öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabilecek15 Eylül 2022 Perşembe 10:20
  • ÖSYM duyurdu: Sınava giriş belgeleri erişime açıldı14 Eylül 2022 Çarşamba 15:09
  • İlk dersin heyecanını öğretmenlerinin papağanı "Papi" ile yendiler13 Eylül 2022 Salı 10:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti