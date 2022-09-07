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07.09.2022 16:23
12 Dev Adam, İspanya'ya diş geçiremedi!
12 Dev Adam, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu son maçında İspanya'yı 72-69 kaybetti.
TÜRKİYE-İSPANYA: 65-66
1. PERİYOT: 18-17
2. PERİYOT: 34-38
3. PERİYOT: 50-56
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