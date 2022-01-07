12. doz Kovid-19 aşısı yaptırırken yakalandı: Kronik ağrılarım da iyileşti

84 yaşındaki bir adamın, farklı kimlik kartları ve telefon numaraları kullanarak 11 kez Kovid-19 aşısı olduğu tespit edildi. 12. dozu olacağı sırada yakayı ele veren yaşlı adam, aşı sayesinde diğer hastalıklarının da geçtiğini söyledi.