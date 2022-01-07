12. doz Kovid-19 aşısı yaptırırken yakalandı: Kronik ağrılarım da iyileşti

Hindistan'da 84 yaşındaki emekli bir postane çalışanı Brahmadeo Mandal, akrabalarının telefon numaralarını ve kimliklerini kullanarak toplam 11 kez Kovid-19 aşısı oldu.
Farklı aşı merkezlerine giderek devletin izleme sistemini atlatan Mandal, her seferinde daha iyi hissettiğini söyledi.
12'nci dozu olacağı sırada yakayı ele veren yaşlı adam hakkında soruşturma başlatıldı
Aşılar sayesinde soğuk algınlığı yaşamadığını, kendini daha zinde hissettiğini söyleyen Mandal, kronik sırt ağrılarının da geçtiğini belirtti.
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