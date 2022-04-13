Zeytinburnu'nu en iyi anlatan karelerin yarışacağı 12'nci Fotoğraf Yarışması’na başvurular başladı. Yaklaşık 160 bin liralık para ödülünün dağıtılacağı yarışma ‘Serbest’ ve ‘Foto Öykü’ olmak üzere iki farklı kategoriden oluşuyor.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılan 12'nci Fotoğraf Yarışması'nda Serbest kategoride birinci olan esere 12 bin 500 lira, ikinciye 7 bin 500 lira, üçüncüye 5 bin lira para ödülü verilirken, 1 esere 4 bin liralık Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü, 5 esere 2 bin liralık mansiyon ödülü ve 30 esere de bin liralık Sergilenmeye Değer Eser ödülü dağıtılacak.



Foto Öykü kategorisinde ise birinciye 15 bin lira, ikinciye 10 bin lira ve üçüncüye 7 bin 500 lira para ödülü verilirken, 1 esere 6 bin lira Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü, 5 esere 4 lira mansiyon ödülü ve 20 esere de bin 500 lira Sergilenmeye Değer Eser ödülü dağıtılacak.





BAŞVURULAR 19 KASIM’A KADAR DEVAM EDECEK





Yarışmanın seçici kurulunda ise ünlü foto muhabiri Coşkun Aral, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, İsmail Küçük, Leyla Emektar ve Süleyman Gündüz yer alıyor. 19 Kasım tarihine kadar katılımların devam edeceği yarışma hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler, www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden veya nguler@zeytinburnu.bel.tr mail adresinden bilgi alabilir.