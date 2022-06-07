12'nci sınıf öğrencilerinin devamsızlıkları silinecek mi? Bakan Özer'den açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor. Özer, "İlk defa buradan açıklıyorum: 12'nci sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız" açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor. Özer'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

(LGS) Bugün itibariyle iptal edilen hiçbir soru yok. Bu çok önemli. 30 Haziran'da sonuçları ve yerleştirme kılavuzlarını açıklayacağız.

LİSE SON ÖĞRENCİLERİNİN DEVAMSIZLIĞI SİLİNECEK Mİ?

12. sınıf öğrencileri sıkıştırıyordu beni. Bildiğiniz gibi Kovid-19 sürecinden geçtik. Bu dönemde çok başarılı süreç yönetimi oldu. Öğrencilerimizin her zaman yanında olmaya çalışıyoruz.

İlk defa buradan açıklıyorum: 12'nci sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız.

Öğretmenlerimizin yaklaşık yüzde 60'ı kadın. Türkiye, son 19 yılda eğitimin önündeki engelleri kaldırdı. Öğrenci sayısını artırabilirsiniz ama derslik başına düşen öğrenci sayısını azaltamazsanız kaliteyi yakalayamazsınız. Türkiye, öğrenci sayısını artırırken o oranı da ideal seviyeye yaklaştırdı.