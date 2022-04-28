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13 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 7 tutuklama

ARDAHAN merkezli 13 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 7'si tutuklandı.
13 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 7 tutuklama

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin finansal kaynaklarının deşifre edilmesi ve şüphelilerinin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde; DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağladığı belirlenen 19 şüpheliyi tespit etti. Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ardahan merkezli İstanbul, Kocaeli, Diyarbakır, Batman, İzmir, Mardin, Adana, Gaziantep, Bursa, Konya, Tekirdağ ve Adıyaman’da 19 şüpheliye yönelik 25 Nisan 2022 günü saat 06.00'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 19 şüpheli yakalanarak Ardahan’a getirildi. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise çok sayıda cep telefonu, masaüstü bilgisayar, diz üstü bilgisayar, tablet, sim kart, cep telefonu, USB bellek, hafıza kartı, banka dekontu, CD ile bir miktar para ile değerli eşyalar ele geçirildi.

DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağladığı şüphesiyle gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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