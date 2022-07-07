13 İlde Sarallar'a baskın! Gözaltılar sonrası sevk

İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar grubuna düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Erdal Acar'ın da bulunduğu 92 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sarallar grubu olarak bilinen suç örgütü üyelerine İstanbul merkez olmak üzere Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin'de operasyon düzenlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Operasyonlarda, aralarında Erdal Acar'ın da bulunduğu 122 şüpheli yakalandı. Aralarında Erdal Acar'ın da olduğu 92 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. İşlemleri tamamlanan 31 şüpheli ise dün adliyeye sevk edilmişti.

ÇOK SAYIDA RUHSATSIZ TABANCA VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda 46 ruhsatsız tabanca, 55 şarjör, altı av tüfeği, kalem şeklinde bir suikast silahı, bir susturucu, bin mermi, bir çelik yelek, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal, 900 bin dolar ve 413 bin euro ele geçirildi.

Operasyonda İş Adamı ve Beşiktaş Spor Kulübü Eski Yöneticisi Erdal Acar da gözaltına alındı. Erdal Acar'ın "Çete Elebaşı" sıfatıyla gözaltına alındığı ifade edildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.