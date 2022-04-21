14 parti TBMM'de temsil ediliyor

27'nci Dönem parlamentosunda 14 parti temsil ediliyor.

Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un katılmasıyla AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 286 oldu.

AK Parti, 28 Haziran Milletvekili Genel Seçimi'nde 295 milletvekili çıkardı. Süleyman Soylu, Berat Albayrak, Mevlüt Çavuşoğlu, Abdulhamit Gül, Lütfi Elvan, Mehmet Muş ve Bekir Bozdağ'ın "bakan olarak atanma" dolayısıyla milletvekilliği düştü.

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Eseyan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma vefat etti.

Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Manisa Milletvekili Tamer Akkal ve Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici ile İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu AK Parti'den istifa etti. Böylece AK Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 286 oldu.

TBMM'deki sandalye dağılımı

Meclis'teki toplam sandalye sayısı ise 581 oldu.

Adalet ve Kalkınma Partisi - 286

Cumhuriyet Halk Partisi - 135

Halkların Demokratik Partisi - 56

Milliyetçi Hareket Partisi - 47

İYİ Parti - 36

Türkiye İşçi Partisi - 4

Demokrat Parti - 2

Memleket Partisi - 2

Büyük Birlik Partisi - 1

Demokrasi ve Atılım Partisi - 1

Demokratik Bölgeler Partisi - 1

Saadet Partisi - 1

Yenilik Partisi - 1

Zafer Partisi - 1

Bağımsız milletvekili - 7