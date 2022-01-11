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14 taşınmaz satışa çıkıyor

Büyükşehir Belediyesi, 216 bin 136 metrekarelik toplam 14 taşınmazın satışı için ihaleye çıkıyor. 
14 taşınmaz satışa çıkıyor

 Şeffaf belediyecilik anlayışı ilkesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan taşınmazları da ihale yoluyla canlı yayında satışa çıkarıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile imzalanan protokoller kapsamında Bilkent Şehir Hastaneleri bağlantı yollarının Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmasına karşılık mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olup satış yetkisi Büyükşehir Belediyesine verilen toplam 14 taşınmazın satışı için ihale düzenlenecek.

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TOPLAM 216 BİN 136 METREKARELİK ARSA SATIŞA SUNULACAK
   Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı tarafından 12 ve 13 Ocak 2022 tarihlerinde yapılacak ihaleler ile konut, ticari, küçük sanayi, sosyal, kültürel ve tesis alanlarından oluşan toplam 
216 bin 136 metrekarelik arsa satışa sunulacak.

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   Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan toplam 14 taşınmazın kapalı zarf usulü ile gerçekleştirileceği ihale, ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

   Toplam muhammen bedeli 476 milyon 704 bin 492 TL olan ihale; Emniyet Mahallesi, Hipodrom Caddesi No:5 B-Blok 1. Kat Encümen Toplantı Salonu’nda saat 14.00’te gerçekleştirilecek.

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