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14 yaşındaki çocuk 9. kat penceresinden 6. kata düştü

Gaziosmanpaşa'da 14 yaşındaki  Suudi Arabistanlı Fajer Alsubaihi, 9. kattaki dairenin camından düştü. 6. kat hizasındaki sütunların üstündeki çıkıntıya düşen Alsubaihi'nin tedavisi sürüyor.
14 yaşındaki çocuk 9. kat penceresinden 6. kata düştü

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 14 yaşındaki  Suudi Arabistanlı Fajer Alsubaihi, 9. kattaki dairenin camından düştü. 6. kat hizasındaki sütunların üstündeki çıkıntıya düşen Alsubaihi'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Gaziosmanpaşa'da bulunan bir sitede dün akşam 20.30 sıralarında 14 yaşındaki  Suudi Arabistanlı Fajer Alsubaihi,  9. kattaki dairenin camından baktığı sırada düştü. 6. kat hizasındaki sütunların üstündeki çıkıntıya düşen Alsubaihi'yi görenler yanına ulaşarak, yardım etmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Alsubaihi, ilk müdahalenin ardından buradan indirilerek, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Alsubaihi'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

 

 

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