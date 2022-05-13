  • BIST 2.420,83
  • Altın 904.67
  • Dolar 15.4645
  • Euro 16.073
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 22 °C
»

140 kilo eroinle yakalanan TIR şoförü: Para tatlı geldi

Diyarbakır'da, 140 kilo eroinin ele geçirildiği TIR'ın şoförü tutuklu Mehmet Kasım S. hakkında, 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
140 kilo eroinle yakalanan TIR şoförü: Para tatlı geldi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 Mart'ta kentin giriş ve çıkışlarında yapılan uygulamada, Silvan yolunda şüphe üzerine TIR durduruldu. Yapılan aramada narkotik köpekleri 'Risko' ve 'Çiko'nun tepki vermesi sonucu dorsenin içi söküldü. 261 parça halinde 140 kilo eroin ele geçirildi. TIR şoförleri Mehmet Kasım S. ve F.S., gözaltına alındı. TIR'daki eroinin son 10 yılda kentte ele geçirilen en büyük miktar olduğu belirtildi. Adliyeye sevk edilen Mehmet Kasım S., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, F.S. de adli kontrolle serbest bırakıldı.

140 kilo eroinle yakalanan TIR şoförü: Para tatlı geldi
'150 BİN TL VERDİ, BORÇLARIMI ÖDEDİM'

Mehmet Kasım S. hakkında 'uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame, 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamedeki ifadesinde Mehmet Kasım S., "Van'da 1 yıl önce tesadüfen tanıştığım R.T., bana elinde eroin olduğunu söyledi. Uyuşturucuyu İstanbul'a götürmemi istedi. Başta kabul etmedim ancak daha sonra para tatlı gelince sevk için tekrar kendisiyle görüştük. Bana 150 bin TL vereceğini söyleyince kabul ettim. Taşıyacağım malın eroin olduğunu biliyordum. 7 Mart'ta sakin bir yerde buluştuk. R.T.'nin aracıyla getirdiği eroinleri aracıma yükledim. Bana 150 bin TL'yi verdi. O parayla borçlarımı ödedim. Daha sonra İstanbul'a doğru yola çıktım ve yakalandım. Pişmanım, keşke böyle bir şeye kalkışmasaydım" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Balıkesir, şehidini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı13 Mayıs 2022 Cuma 16:30
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayed El Nahyan için taziye paylaşımı13 Mayıs 2022 Cuma 16:29
  • Farenin poğaçalar arasında gezdiği kafeye inceleme13 Mayıs 2022 Cuma 15:53
  • Kartal'da İSKİ'ye ait su borusu patladı13 Mayıs 2022 Cuma 15:02
  • ABD ordusundan Suriye'deki üslerine takviye13 Mayıs 2022 Cuma 14:29
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe-Kilit'te dün itibarıyla 82 terörist etkisiz hale getirildi13 Mayıs 2022 Cuma 14:21
  • Bakan Yanık: Kadınlara yönelik suçların ağırlaştırıcı sebep olarak düzenlenmesi TCK sistematiğinde bir ilk13 Mayıs 2022 Cuma 14:09
  • TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı13 Mayıs 2022 Cuma 14:08
  • Ağrı Dağı kırsalında 11 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı13 Mayıs 2022 Cuma 14:08
  • Türkiye'nin 58'inci havalimanı açılıyor13 Mayıs 2022 Cuma 13:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti