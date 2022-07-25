  • BIST 2.540,81
  • Altın 989.909
  • Dolar 17.827
  • Euro 18.2031
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 22 °C
»

15 kişi kanyonda mahsur kaldı! Ekipler devreye girdi

Karabük’ün Yenice ilçesindeki Şeker Kanyonunda izinsiz doğa gezisine çıktıktan sonra mahsur kalan 15 kişi jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.
15 kişi kanyonda mahsur kaldı! Ekipler devreye girdi

9saat sonra mahsur kaldıkları yerden kurtarılan gezi ekibinin içerisindekilerin çoğunluğunun hakim ve savcılardan oluştuğu öğrenildi.

Olay Şimşir Deresi Aslandibi mevkiinde meydana geldi. Ankara’dan Karabük’e gelen 15 kişilik ekip Yenice ilçesindeki Şeker Kanyonunda gezi düzenledi. Aralarında hakim ve savcıların da bulunduğu ekip kanyon istikametine yürüyüşe başladıktan bir süre sonra indikleri bölgede mahsur kaldı. Gruptan bir kişi bulunduğu bölgeden çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Hazırlıklarını tamamlayan ekiplerin çalışmaları sonucunda ilk önce 6 kişi, daha sonra 9 kişi olmak üzere 15 kişi, 9 saat sonra mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Kurtulmaya çalıştığı yerden düşerek yaralanan kadın hakim sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Karabük Valisi Fuat Gürel, kurtarma çalışmalarını beraberindeki Kaymakam Yasin Erdem, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Garip Gümüş ve AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay ile takip etti.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Olayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gürel, geçtiğimiz günlerde bölgede yaşanan sel felaketi sonrası derelerde bir kısım heyelanlar oluştuğunu belirterek, "15 Haziran itibarıyla bölgemizde orman sahasına girmek yasaklandı. Buna rağmen bizden habersiz bir grup Şeker Kanyonu içerisine yürüyüş yapmak istemişler ama çevredeki bir kısım engellerden dolayı geri dönememişler” dedi.

Olayın haber edilmesinin ardından ekiplerin bölgeye sevk edildiğini aktaran Gürel, “Kurtarma çalışmaları devam etti. Şu an itibarıyla 6 arkadaşımız kurtarıldı. Diğer arkadaşların da kısa bir süre sonra gelmesini bekliyoruz” diye konuştu.
Vatandaşlara uyarılarda bulunan Gürel, kanyonlara girmeden önce Kaymakamlıktan izin almaları gerektiğini ve yanlarında bir rehber bulundurmaları gerektiğini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi25 Temmuz 2022 Pazartesi 10:34
  • İstanbul Valisi Yerlikaya, Ayasofya belgeselini paylaştı25 Temmuz 2022 Pazartesi 10:32
  • Kütahya'da çıkan orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale edildi25 Temmuz 2022 Pazartesi 10:32
  • Düğün yemeğinden zehirlendiği değerlendirilen 78 kişi hastaneye kaldırıldı25 Temmuz 2022 Pazartesi 10:31
  • Siyasiler, Ayasofya'nın ibadete açılışının ikinci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı25 Temmuz 2022 Pazartesi 10:31
  • Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Lozan'ın harfiyen yerine getirilmesinin takipçisiyiz25 Temmuz 2022 Pazartesi 10:30
  • DSİ taşra teşkilatında çalışacak 50 bekçi alacak25 Temmuz 2022 Pazartesi 10:30
  • Sivas'ta bir çoban 3 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü25 Temmuz 2022 Pazartesi 10:28
  • BİK'ten ani denetim: Bazı gazetelerin ilanları durduruldu25 Temmuz 2022 Pazartesi 10:05
  • Kazada hayatını kaybetmişti, acı detayı Emniyet Müdürü paylaştı25 Temmuz 2022 Pazartesi 09:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti