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15 Temmuz 2016'da kritik 11 saat
15 Temmuz 2016'da kritik 11 saat
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi tarihte eşine az rastlanacak direniş örneği sergileyen Türk milleti, ülkenin istiklaline ve istikbaline bir kez daha sahip çıktı.
15 Temmuz 2022 Cuma 09:58
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.