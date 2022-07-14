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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni Ankara'dan hareket etti

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, Ankara'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni Ankara'dan hareket etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün iş birliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temasıyla giydirilen yüksek hızlı tren (YHT), bu yılki ilk seferi için Ankara YHT Garı'ndan hareket etti. Trenin üzerinde "Ay yıldız uğruna... Türkiye aşkına" ifadelerine yer verildi.

Dış giydirmesi yapılan YHT seti, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü görselleriyle Ankara-İstanbul-Konya arasında 2 ay boyunca hizmet verecek.

Toplam 411 kişilik kapasiteye sahip CAF YHT seti, bu süre boyunca 56 bin kilometrelik yol katedecek, yaklaşık 60 bin yolcu taşınacak.

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