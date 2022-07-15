  • BIST 2.382,44
  • Altın 957.318
  • Dolar 17.4193
  • Euro 17.5197
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 24 °C
»

15 Temmuz şehidi Ferhat Koç'un annesi Nejla Koç: Acım büyük ama gururum da büyük

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen polis memuru Ferhat Koç, Tokat'ın Turhal ilçesindeki mezarı başında anıldı.
15 Temmuz şehidi Ferhat Koç'un annesi Nejla Koç: Acım büyük ama gururum da büyük

Turhal Kaymakamlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehit Koç'un Yazıtepe köyündeki kabri ziyaret edildi. İlçe Müftüsü Ali Erbaş'ın dua etmesinin ardından şehidin mezarına kırmızı gül bırakıldı.

Şehidin annesi Nejla ve babası Mustafa Koç, FETÖ'ye tepki gösterdi.

Nejla Koç, oğlunun şehadetinin üzerinden 6 yıl geçtiğini ama acısının halen hafiflemediğini söyledi.

Ateşin düştüğü yeri yaktığını vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Kurban olduğum Allah, hainlerin yüzünü bu dünyada da öteki dünyada da güldürmesin. Zaten öteki dünyada cehennemlikler. Bu dünyada da gülmesinler, biz nasıl gülmediysek. Acım büyük ama gururum da büyük. Çocuğumun suçu yok. Suçsuzlar mezarda. Benim gül gibi yavrumun hakkını nerede verecekler? İki elim yakalarında olsun inşallah. Tüm ailelere Allah sabır versin. Rabb'im her şeyi biliyor. Yarına kalır ama yanlarına kalmaz. Allah inşallah onların yanına koymayacak. Öbür dünyada alacağız hakkımızı."

Baba Mustafa Koç da tüm şehitlere rahmet dileyerek, "Hainleri de Allah kahreylesin. Cehennemin dibine kadar yerleri var. Allah bildiği gibi etsin." dedi.

Anma programına Turhal Kaymakamı Ali Gökay, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, Şenyurt Belediye Başkanı Cafer Ünal Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Aydemir Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Nadir Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Aksoy Ağtürk, AK Parti Turhal İlçe Başkanı Yusuf Karakoyun ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 15 Temmuz 2016'da kritik 11 saat15 Temmuz 2022 Cuma 10:03
  • 15 Temmuz'da ne oldu, neler yaşandı?15 Temmuz 2022 Cuma 09:43
  • Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı15 Temmuz 2022 Cuma 09:32
  • Erdoğan, Datça'da orman yangınıyla mücadele eden ekiplere teşekkür etti15 Temmuz 2022 Cuma 09:31
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 15 Temmuz şehitlerini andı15 Temmuz 2022 Cuma 09:30
  • Datça'da yanan orman alanı havadan görüntülendi15 Temmuz 2022 Cuma 09:29
  • Yurda dönen ilk hacı kafilesi İstanbul Havalimanı'nda gözyaşlarıyla karşılandı15 Temmuz 2022 Cuma 09:27
  • 15 Temmuz şehidi Samet Uslu'nun ailesi oğullarını unutamıyor15 Temmuz 2022 Cuma 09:23
  • Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi15 Temmuz 2022 Cuma 09:21
  • İngiltere'de '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' paneli15 Temmuz 2022 Cuma 09:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti