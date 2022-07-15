15 Temmuz şehidinin babası: Biz tarafsız olamayız, tarafımız devletimizin yanıdır

FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde açılan ateşte şehit olan Yasin Naci Ağaroğlu'nun (22) babası Osman Ağaroğlu, "Biz tarafsız olamayız, bizim tarafımız devletimizin yanıdır. "

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde açılan ateşte şehit olan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu, Korkuteli'ne bağlı Yazır Mahallesi'ndeki mezarı başında anıldı. Program öncesinde Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Ağaroğlu'nun ailesini ziyaret ederek, Türk bayrağı hediye etti. Daha sonra mezarlıkta anma programı yapıldı. Programa Vali Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, Korkuteli Kaymakamı Resul Özdemir, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, siyasi parti ilçe başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, şehit Ağaroğlu'nun annesi Zehra ve babası Osman Ağaroğlu ile askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı. İmamlar şehit mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu. İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya dua etti.

'MÜNAFIK KURTLA BERABER YER, KÖPEKLE BERABER HAVLAR'

Oğlunun mezarı başında konuşan Osman Ağaroğlu, şunları söyledi:

"Biz bugün üzüntülü değiliz. Alnımız ak, başımız dik. Memlekete hayırlı bir evlat yetiştirebilmişsek ve bu milletin sevgisini kazanmışsa, bizim için en büyük gururdur, onun için biz yasta değiliz. Zaten bu çocuk her ne kadar nüfusta bizim üzerimize kayıtlı ise de sizin evladınız olmuştur. Onunla da öğünebilirsiniz. Ancak bizi üzen bir şey varsa, rüzgar ne taraftan eserse, o tarafa meyillenen, ortada olan sureti haktan görünen, olduğu gibi görünmeyip, iki yüzlü olanlara üzülüyoruz. Biz tarafsız olamayız, bizim tarafımız devletimizin yanıdır. Biz iki yüzlü olamayız, biz münafıklar gibi olamayız. Münafık kurtla beraber yer, köpekle beraber havlar, çobanla beraber ağlar, Allah o iki yüzlü insanların şerrinden emin ve mahfuz eylesin. Abdurrahim Karakoç'un söylediği gibi 'Beden ölür, çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar. Haktan hakikatten yana bakın siz'. Biz hakkın yolundayız. Hiçbir zaman da bununla ilgili pişmanlığımız yok. Yine şairin söylediği gibi 'Uğruna ölmekse seni yaşatmak bin kere ölürüm de adına leke sürdürmem, gururdur, namustur bayrak ve sancak, aksa da kanım zalimi asla güldürmem'."

'YASİN NACİ KARDEŞİMİZ GİBİ 250 ŞEHİDİMİZ VAR'

Vali Ersin Yazıcı da "Yasin Naci kardeşimizi anmak için buradayız. O hain gecenin, O Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhuriyetimizin, demokrasimizin devamı için, Türkiye Cumhuriyeti'mizin yoluna devam edip, hainlerin yapmış olduğu o teşebbüse o kalkışmaya karşı durup, bu günlerde bizim rahat etmemiz için, Türkiye Cumhuriyeti'mizin ilelebet yoluna devam etmesi için şehit oldu. Yasin Naci kardeşimiz gibi 250 şehidimiz var. Böyle çocukları yetiştirdikleri için Osman Hocama teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti kıyamete kadar ilelebet var olacak inşallah. Bizim Yasinlerimiz olduğu müddetçe hiç kimse bizi yolumuzdan döndüremeyecek Allah'ın izniyle. Ezanlarımızı susturamayacaklar. Yasin Naci kardeşim ne diyor; 'Ölmekse kaderim vatan için, böyle kaderin ellerinden öperim' diyor. Her şeyi özetlemiş Yasin Naci kardeşimiz. Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve şehit babası Osman Ağaroğlu ve annesi Zehra Ağaroğlu, Yasin Naci Ağaroğlu'nun mezarına karanfil bıraktı.