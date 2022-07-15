15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit düşenler, kabirleri başında dualarla yad edildi.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'nde anma programı yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İstanbul Müftü Vekili Ahmet Aktürkoğlu şehitler için dua etti.

Duanın ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve diğer protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Anma programına Vali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile bazı kaymakamlar, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İzmir

İzmir'de ilk tören, Kadifekale Hava Şehitliği'nde gerçekleştirildi.

Vali Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin de aralarında olduğu protokol üyelerinin katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Hisar Camisi İmam Hatibi Muzaffer Gülmez'in Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, İl Müftüsü Salih Sezik dua okudu.

Şehitlik anı defterini imzalayan Vali Köşger, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un benzeri görülmemiş bir ihanetin yıl dönümü olduğunu ve 15 Temmuz'da aziz milletin haklı direnişi üstün cesaret, yılmaz kararlılıkla ortaya koyduğunu söyledi.

Vali Köşger, beraberindeki protokol üyeleriyle mezarlık ziyaretinde bulundu, şehit aileleriyle görüştü ve mezarlara karanfil bıraktı.

Denizli

Denizli'de Asri Mezarlık'taki asker ve polis şehitliğinde tören gerçekleştirildi.

Vali Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve protokol üyelerinin katılımıyla düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

Şehitlerin kabirlerini ziyaret eden protokol üyeleri, karanfil bıraktı. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda fotoğraf sergisi açıldı.

Uşak

Uşak'ta Şekerevleri Şehitliği'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

Törenin ardından Vali Turan Ergün, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ve protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Protokoldekiler, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Marmaris'te şehit düşen polis memuru Mehmet Çetin'in Yoncalı köyündeki mezarını da ziyaret etti.

Aydın

Aydın’da Tellidede Mezarlığı'ndaki Şehitlik Anıtı’nda tören düzenlendi.

Kemer Mezarlığı'nda devam eden anma programının ardından protokol üyeleri, Atatürk Kent Meydanı'ndaki Abide Anıtı ve Çanakkale Şehitleri Anıtı'na karanfil bıraktı.

Adnan Menderes Üniversitesi tarafından, Anadolu Ajansı Fotoğraflarıyla 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi’nin açılışı yapıldı.

Programa, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti milletvekilleri Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, Rıza Posacı, Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, İl Jandarma Komutanı Albay Macit Engin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Manisa

Manisa'da Garnizon Şehitliği'nde tören yapıldı.

Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan ile protokol üyeleri katıldı.

Hatuniye Camisi İmam Hatibi Hayrettin Çoban'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu törende, İl Müftüsü Mustafa Soykök dua etti.

Ardından Vali Karadeniz ve beraberindekiler, şehitliğe karanfil bıraktı, daha sonra Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.

Fatih Sergi Salonu’nda AA’nın fotoğraflarından oluşan 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi’ni de ziyaret eden protokol üyeleri, "Türkiye Aşkına" konulu söyleşiye katıldı.

Düzce

Darbe girişiminin 6. yılında Düzce Şehitliği'nde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Daha sonra, Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan Baysan'ın Beyköy beldesindeki kabri ziyaret edildi.

Buradaki törene, şehidin babası Ramazan ve annesi Hanife Baysan, Vali Cevdet Atay, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Naci Akkaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin babası Baysan, darbe girişiminin 6. yılında kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Sakarya

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen polis memuru Serdar Gökbayrak için Sakarya'nın Arifiye ilçesi Hanlıköy'deki mezarı başında tören yapıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Hasan Başiş tarafından dua edilen törende, şehidin mezarına karanfil bırakıldı.

Törende konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, 15 Temmuz'un, Türk milletinin en önemli destanlarından, dönüm noktalarından birisi olduğunu söyledi.

Kaldırım, başta Gökbayrak olmak üzere 15 Temmuz şehitlerine ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Asil bir milletin evlatları olduklarını ifade eden Gökbayrak, "Çok şükür bağrında nice kahramanlar yetiştirmiş, hiçbir zaman istikbalinden ve istiklalinden ödün vermemiş, vatanını toprağını çiğnetmemiş, aziz bayrağını indirmemiş, bu uğurda binlerce can vermiş milletin evlatlarıyız. Dünyanın en kıymetli vatan toprağında yaşıyoruz." diye konuştu.

Kendilerine çok çalışarak Türk bayrağını yüceltme ve aziz vatan toprağını hakkıyla temsil etmenin düştüğünü vurgulayan Kaldırım, "Şehit Gökbayrak'ın geride bıraktığı kıymetli ailesi bize emanet. Arkada bıraktığı en büyük miras, şerefli ismi. İnşallah şehidimizin ruhu şad, makamı alidir." dedi.

Protokol üyeleri, mezarlıktaki anma töreninin ardından şehidin babaevini de ziyaret etti.

Törene, şehidin eşi Necla, annesi Ferdane, çocukları Ceyda, Elif ve Alperen, kardeşleri Mesut, Soner ve Saim Gökbayrak, ablası Fikriye Aslan ile kayınpederi Fevzi Dayan'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, ilçe belediye başkanları ve kaymakamlar ile vatandaşlar katıldı.

Edirne

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık Buçuktepe Mezarlığı'na geldi. Burada şehitler için Kur'an okundu, dua edildi.

Şehit kabirlerine çiçek bırakan Kırbıyık, şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.

2011 yılında Tunceli’de PKK’lı teröristlerin halı sahada futbol maçı yapan polislere açtığı ateş sonrası şehit olan komiser Cem Kerman'ın kabrini de ziyaret eden Kırbıyık, şehit babası Ercan Kerman ile görüştü.

Baba Kerman oğlunun şehit edilmesinde bazı ihmallerin olduğunu, o zamanki polis müdürlerin bir çoğunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden işlem gördüğünü anlattı.

Kerman, oğlunun şehit edilmesinden 11 yıl geçmesine rağmen hiçbir yere sesini duyuramadığını belirtti.

Vali Kırbıyık ise "İçeride çok hain vardı..." diye cevap verdi.

Ziyaretlerde Vali Kırbıyık'a, protokol üyeleri ve siyasi parti temsilcileri de eşlik etti.

Tekirdağ

Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Eski Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Programda Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftü Yardımcısı Yusuf Bektaş tarafından dua edildi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Yel ile Çiğdem Koncagül, Garnizon Komutanı Piyade Albay Şahin Yenilmez, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, kurum müdürleri ve parti temsilcileri, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Daha sonra protokol üyeleri 15 Temmuz şehidi Münir Alkan’ın annesi Münibe Alkan’ı ziyaret etti.

Kırklareli

Kırklareli'nde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikte tören düzenlendi.

Törene, Kırklareli Valisi Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, 55.Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Belediye Başkan Vekili Savaş Çekinmez ile protokol üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Hızırbey Cami Müezzini Adem Demircioğlu tarafından Kur'an okunup dua edildi.

Daha sonra Vali Ekici ve beraberindekiler şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Adana

Adana Valisi Süleyman Elban, beraberinde AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş ve diğer yetkililerle 15 Temmuz'da şehit olan ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç ile polis Yunus Okur ve Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine'nin kabrini ziyaret etti.

Şehit aileleriyle sohbet eden Elban ve beraberindekiler, dua okuyup mezarlara karanfil bıraktı.

Vali Elban, gazetecilere, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin haince bir kalkışma yaşadığını söyledi.

Ülke ve devlet olarak dışarıdan yapılan saldırılara alışkın olduklarını belirten Elban, şöyle konuştu:

"İlk kez kendi içimizde bir hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Millet olarak güçlü Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bertaraf ettik. Birçok kahraman millet evladının fedakarlığı sayesinde bu bela defedildi. Maalesef 251 şehidimiz var. Bunlardan ikisi de burada ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşler. Bugün 15 Temmuz programına buradaki şehitlerimizi ziyaret ederek başladık. Asri ve Buruk mezarlıklarımızda da bu şehitlerimizin kardeşleri diğer şehitlerimizi de ziyaret ediyoruz. Onlara kıyamete kadar minnettarız. Tüm şehitlerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum. İnşallah bu millet bir daha 15 Temmuz gibi hain bir darbe girişimi yaşamaz."

İkiz şehitlerin babası Ali Oruç da devleti sevdiklerini aktararak "Sayın Cumhurbaşkanı emir verdiğinde bu canlar yine feda olsun. Allah bir daha bu günleri yaşatmasın. Tüm şehit ailelerine başsağlığı diliyorum." dedi.

Mersin

Mersin'de şehit yakınları, merkez Toroslar ilçesi Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe ziyarette bulundu.

Türk bayraklarıyla donatılan şehit mezarlarının bakımlarını yapan aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ve beraberindekiler, şehit aileleriyle görüştükten sonra mezarlara karanfil bıraktı.

Pehlivan, gazetecilere, FETÖ'nün 6 yıl önce Türk milletinin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine kastetmek amacıyla darbe girişimine kalkıştığını anımsattı.

Türk milletinin 15 Temmuz'da büyük bir mücadele sergilediğini vurgulayan Pehlivan, şunları kaydetti:

"Milletimiz bir ve beraber oldu. Bağımsızlığına göz dikenlere asla müsaade etmeyeceğini bütün dünyaya bir kere daha haykırdı. Söz konusu vatan, millet, devlet, ezan ve bayrak olduğunda tek bilek, tek yürek olacağını bütün dünyaya gösterdi. Bu sayede çok şükür darbeciler kaybetti. Milletimiz, devletimiz kazandı. Çok şükür bugün buralardayız. İnşallah bundan sonra da bunlara asla fırsat verilmeyecektir."

Hatay

Hatay Valisi Rahmi Doğan ve beraberindekiler, Antakya Şehitliğini ziyaret etti. Doğan, şehitliklere karanfil bıraktı, şehit aileleriyle sohbet etti. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftü Yardımcısı Murat Akçay tarafından dua edildi.

Osmaniye

Osmaniye'de de Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara ile askeri ve mülki erkan Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Ali Çakmak, şehit ve gaziler için dua okudu. Duanın ardından Yılmaz ve protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Konya

Konya Valiliğince düzenlenen program, protokol üyelerinin Konya Şehitliği'ni ziyaretiyle başladı.

Şehit mezarlarına karanfil bırakıldıktan sonra Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Şehitlik ziyaretine, Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan ile diğer protokol üyeleri katıldı.

Etkinlikler, Sultan Selim Camisi'nde yapılan Mevlid-i Şerif Programı ile devam etti.

Afyonkarahisar

Asri Mezarlık içerisindeki Hava Şehitliği'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın duasının ardından Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp ile il protokolü, kabirlere karanfil bıraktı.

Şehit aileleri de mezarların başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Vali Yiğitbaşı, mezarlara karanfil bıraktı, şehit aileleriyle sohbet etti.

Ardından Vali Yiğitbaşı ve protokoldekiler, Kent Meydanı'nda Afyonkarahisar Belediyesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ), Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüğü'nün "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Konulu Fotoğraf Sergisi" ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün kitap sergisinin açılışını yaptı.

Sergiyi gezen Vali Yiğitbaşı, sonrasında gazetecilere, milli iradeye karşı gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimiyle kendi insanına silah doğrultmanın korkunçluğunu hatırladıklarını söyledi.

Vali Yiğitbaşı, 15 Temmuz akşamında İstanbul'da olduğunu belirterek, "Eşim ve oğlumla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak için havalimanına yürümüştük. Üzerimizden alçak irtifayla jetlerin uçtuğunu, buradaki fotoğraflarda tekrar hatırlamış olduk. O sesler tekrar kulağımın içerisine geldi. Rabbim, bir daha o günleri yaşatmasın ama var gücümüzle de devletimizi ve milletimizin bütünlüğünü savunmaya, korumaya devam edeceğiz." dedi.

Aksaray

Aksaray Şehitliği'nde düzenlenen törende, Vali Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, şehitlik anıtına çelenk sundu.

Gazi ve şehit yakınlarının da katıldığı programda Aydoğdu ve Dinçer, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edilmesinin ardından program sona erdi.

Karaman

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun ve il protokol üyeleri, ilk olarak Karaman Şehit Mezarlığı'nda bulunan Garnizon ve Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.

Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Protokol üyeleri, daha sonra Kazımkarabekir ilçesindeki 15 Temmuz şehidi Muhammet Yalçın'ın ailesine ziyarette bulundu.

Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi. Ardından şehidin kabri ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.

Şeref defterini imzalayan Vali Akkoyun, yaptığı konuşmada, "Bizler de şehitlerimizin aziz hatırasına layık olma gayreti içerisinde, şanlı bayrağımızın dalgalanması ve devletimizin payidar olması için var gücümüzle çalışacağız. Tarih boyunca vatanımızı ve milletimizi muhafaza uğruna kahramanca şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum." diye konuştu.

Gaziantep

Gaziantep Valisi Davut Gül, kent protokolü ile Asri ve Yeşilkent mezarlıklarında bulunan şehitlikleri ziyaret etti.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından okunan duanın ardından Gül ve beraberindekiler şehitlerin kabrine karanfil bıraktı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve beraberindekiler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaretinde bulundu.

Vali Ayhan, beraberinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile diğer kurum amirleri ile Bediüzzaman Aile Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz şehidi Mustafa Direkli'nin kabrini ziyaret etti, karanfil bıraktı.

Siverek ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Aziz Gölbaşı, 107. Topçu Alayı Komutanı Albay Recep Çalışkan, Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, İlçe Emniyet Müdürü Özer Bilgehan ve diğer ilgililer şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehitler için dua edildi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Vali Ömer Faruk Coşkun, şehitliği ziyaretinde, kabirlere karanfil bıraktı, şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.

Coşkun'a, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan ve İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da eşlik etti.

Bu arada, FETÖ'nün Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yaptığı bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Niyazi Ergüven için Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki mezarı başında tören yapıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki asri mezarlıkta düzenlenen törende protokol üyeleri, şehidin mezarına karanfil bıraktı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden program, İlçe Müftüsü Abdullah Recber'in dua etmesiyle sona erdi.

Programa, şehit yakınlarının yanı sıra Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Belediye Başkanı Osman Okumuş ve ilgililer katıldı.

Malatya

Malatya'daki tören 15 Temmuz şehidi Fuat Bozkurt'un kabri başında yapıldı.

Törene Bozkurt'un ailesi ve yakınları ile Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Zafer Uğur ile diğer protokol üyeleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunan etkinlikte Vali Şahin ve Başkan Gürkan, şehit Bozkurt'un kabrini suladı, dua etti, ailesi ile bir süre sohbet etti.

Daha sonra İnönü Kapalı Çarşısı üzerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı resim sergisinin açılışı yapıldı.

Vali Şahin, buradaki konuşmasında, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün, yüce İslam dininin gölgesine gizlenip devletin çeşitli kademelerine sızarak yıllarca Türk insanının imkan ve değerlerini istismar eden bir grup eli kanlı terör örgütü mensubunun, vatan, istiklal ve istikbali yabancı güçlerin vesayeti altına almak amacıyla gerçekleştirdiği menfur bir saldırı olduğunu belirtti.

Türk milletinin şerefli ve vakur duruşu sayesinde ihanet çetesinin hezimete uğradığını, kanlı darbe girişiminin bastırıldığını kaydeden Şahin, "Vatanımıza, sınırlarımıza, milli irademize veya bağımsızlığımıza göz diken düşmanlar, onların uzantıları olan şebekeler ya da örgütler iyi bilmelidir ki 15 Temmuz diriliş ruhu milletimizin bedenini asla terk etmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Adıyaman

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve beraberindekiler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaretinde bulundu.

Vali Çuhadar, beraberindeki AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, Yakup Taş, Muhammed Fatih Toprak, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'la şehitliği ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehitler için dua edildi.

Kilis

Kilis'te şehitlikte düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve diğer ilgililer, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Sinop

Darbe girişimini engellemeye çalışırken Ankara Beştepe'de helikopterin attığı bomba sonucu yaşamını yitiren TOBB Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ömer Can Açıkgöz, Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Büyükdüz köyündeki kabri başında anıldı.

Törende, 15 Temmuz şehidi Ömer Can Açıkgöz'ün özgeçmişi okundu, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından tüm şehit ve gaziler için dua edildi.

Tören sonunda Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve protokol üyeleri, şehit Açıkgöz'ün kabrine karanfil bıraktı.

Anma törenine Açıkgöz'ün ailesinin yanı sıra Vali Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, Ayancık Kaymakamı İsmail Pendik, şehit ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Karaömeroğlu ve beraberindekiler, şehit Açıkgöz'ün ailesini evlerinde de ziyaret etti.

Amasya

Gümüşhacıköy Kaymakamlığınca gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan Ümit Çoban'ın Gümüşhacıköy Şehitliği'ndeki kabri başında dua edildi.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Kaymakam Ali Cemal Altınöz, Belediye Başkan Vekili Bayram Ilgaz, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Aziz Bektaş Kaymak, Emniyet Müdür Vekili Bayram Delak ve diğer protokol üyeleri, şehidin mezarına karanfil bıraktı.

Altınöz, Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşaması için birçok kahramanın gözünü kırpmadan seve seve canını feda ettiğine dikkati çekerek, şehidin ailesinin kendilerine emanet olduğunu söyledi.

Milletin hassasiyetinin 15 Temmuz 2016'da olduğu gibi devam ettiğini vurgulayan Altınöz, "15 Temmuz gecesi milletimizi savunmak adına tahsis edilen silahları millete çeviren hainlere karşı tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi iman dolu göğüsleriyle kendilerini siper eden Ümit Çoban ve diğer şehitlerimiz, vatanımızı ve milletimizi müdafaa uğruna canlarını veren aziz şehitlerimiz ilelebet gönüllerimizde ve hatırlarımızda olacaktır." ifadesini kullandı.

Bolu

Şehit polis memuru Ozan Özen, Bolu'da mezarı başında anıldı.

Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından daha önceki günlerde okunan hatimlerin duaları yapıldı.

Program sonunda şehit annesi Meliha ve babası Mustafa Özen, Vali Erkan Kılıç ve protokol üyeleriyle şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Törene, Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando İslam Can, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Bolu Belediye Başkan Vekili Naci Parlak, İl Emniyet Müdürü Saadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Haluk Saygılı, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, daire müdürleri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Samsun

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Bahadır ile askeri erkan, Kıran ve Asri mezarlıklardaki şehit kabirlerini ziyaret etti.

Dağlı ve beraberindekiler, dua edip mezarlara karanfil bıraktı.

Katılımcılar, daha sonra Canik Belediyesi 1071' den 15 Temmuz'a Destanlar Müzesi'ni gezdi.

Vali Dağlı, ardından makamında 15 Temmuz gazilerini ağırladı.

Çankırı

Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen programda Vali Abdullah Ayaz'ın şehitlik anıtına çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehitler için dua edildi, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Şehitlikteki törenin ardından Çankırı Müzesi bahçesinde 15 Temmuz Fotoğrafları Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Vali Ayaz, gazetecilere, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçtiğini hatırlattı.

Dün akşam şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldiklerini belirten Ayaz, "O gün neler yaşandığını vatandaşlarımıza elden geldiğince hissettirmeye, aktarmaya ve anlatmaya çalışacağız. Bir kez daha 15 Temmuz hain darbe girişimini telin ediyorum. Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere ahirete irtihal eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz." dedi.

Programların ardından cuma namazı öncesi Ahmet Yesevi Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.

Programa AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, kurum müdürleri ile şehit ve gazi aileleri katıldı.

Tokat

Tokat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Garnizon Şehitliği'nde program düzenlendi.

Vali Numan Hatipoğlu'nun şehitlik anıtına çelenk sunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi, şehit kabirlerine karanfil konuldu.

Programa Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Amasya

Amasya'da Tekirdede Şehitliği'nde düzenlenen anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoban ve diğer yetkililer, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Kastamonu

Kastamonu Şehitliği'nde düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu. Dua edilmesinin ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit ve Yetimleri Derneği ziyaret edildi.

Programlara Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ile vatandaşlar katıldı.

Çorum

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Çorum Şehitliği'ni ziyaret etti.

Çiftçi, İl Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Altan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ile şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Ziyarette şehitler için Kur'an okunup dua edilmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Çiftçi, törenin ardından kentteki 15 Temmuz şehitlerinin aileleriyle gazilere de ziyarette bulundu.

Karabük

Karabük Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbecilere direndiği sırada başından vurularak şehit düşen 44 yaşındaki Metin Arslan'ın Öğlebeli Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret edildi.

Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve protokol üyeleri, şehidin ailesiyle dua ederek mezara karanfil bıraktı.

Etkinlikler kapsamında ayrıca şehitler anısına fidan dikildi, Mevlid-i Şerif okundu.

Kan bağışı kampanyasının da düzenlendiği etkinliklerde resim sergisi açıldı.