15 Temmuz'da balta ve satırla köy meydanına inmişti: Böyle bir şey olursa 86 yaşıma rağmen yine inerim

15 Temmuz hain darbe girişiminin 6’ncı yıl dönümünde 86 yaşındaki Hesna Köprücü o gün traktörün kasasında köyünden kent meydanına inerek eline aldığı balta, satırla vatan savunması için yaşadıklarını anlattı.

Bayburt’a 5 kilometre uzaklıkta bulunan Kurucakol Köyünde yaşayan 86 yaşındaki Hesna Köprücü 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden geçen 6 yılın ardından ilk kez konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gecede yaşadıklarını anlatan Köprücü, "Allah bu ülkeye bir daha öyle bir gün yaşatmasın. Mevla’m çocuklarımıza bir daha öyle sıkıntılı günler göstermesin" dedi.

Darbe girişiminin yaşandığı gün 80 yaşında olan Köprücü eline satır ve balta alarak meydana inmiş, gece geç saatlere kadar meydanda nöbet tutarak, meydandakilere destek vermişti.

SATIRIMI ALIP YENİDEN MEYDANA İNERİM

Darbe girişiminin yeniden yaşanması durumunda yaşına rağmen meydanlara inerek, hainlere karşı dik duracağını dile getiren Köprücü, "Allah göstermesin olur da bir daha böyle bir şey yaşanırsa, yine bu satırımı elime alıp, 86 yaşıma rağmen meydana inerim" ifadelerini kullandı.



"Çoluk çocuk, yaşlı dinlemeden meydanlara inmiştik"

15 Temmuz gecesi çocukları, torunları, gelinleri ile birlikte bir traktörün kasasına doluşarak meydana inen ve gece nöbet tuttuğunu söyleyen Köprücü, "Türkiye’yi kurtarmak için darbe gecesi satırı, baltayı, kılıcı elimize aldık bunlarla direnmeye gittik. Çoluk-çocuk, yaşlı, genç dinlemedik motorlarımızla, arabamızla, elimizdekilerle hepimiz çarşıya indik" diye konuştu.

"Ülkemizi, milletimizi kurtarmak için yine olsa yine giderim"

O günlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulunarak sözlerine devam eden Köprücü, "Allah göstermesin bir daha öyle bir şey olursa, yine bu satırı elime alıp meydana inerim. Türkiye’yi, milletimizi kurtarmak için mücadele ederim" dedi.



"Korku, heyecan hepsini bir arada yaşadık"

O gece bir sürü duyguyu bir arada yaşadığını ifade eden Köprücü, "Olayı duyar duymaz çok korktuk, çok heyecanlandık. Traktörü çalıştırdık, bindik kasasına. Ben elime balta, satırımı aldım, çocuklarımın bazısı eline tırpan aldı, kalabalığın olduğu yere gittik. Heyecan, korku hepsini bir arada yaşadık" şeklinde konuştu.

"Allah bu ülkeye öyle bir gün bir daha yaşatmasın"

O günlerin geride kalmasını dileyen ve yeniden Türkiye’nin bu gibi olaylara maruz kalmaması için dua eden Köprücü, "Allah bu ülkeye daha öyle bir şey yaşatmasın. Allah’ım çoluğumuzu, çocuğumuzu, vatanımızı, ülkemizi korusun. Mevla’m bir daha bu sıkıntıları yaşatmasın" dedi.