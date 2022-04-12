  • BIST 2.431,63
  • Altın 920.894
  • Dolar 14.6817
  • Euro 15.9648
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 5 °C
»

15 Temmuz'da İstanbul Valiliğini işgale girişen darbecilerin cezası onandı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal etmeye çalıştıkları gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen 8 sanıktan 7'sine verilen ceza ile çoğu er 80 sanığın beraat kararını onadı.
15 Temmuz'da İstanbul Valiliğini işgale girişen darbecilerin cezası onandı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine açılan ve 88 sanık yönünden 31 Mayıs 2018'de karara bağlanan davanın temyiz incelemesini tamamladı.

Buna göre, yerel mahkemece "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen sanıklar eski Albay Nizamettin Aydın, Sadık Efe, Erkan Tercan, Halit Turan, İsa Turhan, Mehmet Ekerbiçer ve Mehmet Umut hakkındaki hükümler onandı.

Aynı suçtan mahkumiyetine hükmedilen eski yarbay Recep Karaçam hakkındaki hüküm ise bozuldu. Karaçam'ın, kendisine verilen "tatbikat ve eğitim" talimatı üzerine, Aydın'ın emir komutasında kışladan birliğiyle çıktığı anlatılan kararda, valiliğe geldikten sonra daha üst amirleri ile görüşerek, "Komutanım, bu bir eğitim değilse ben birliğimi alıp geri dönüyorum." ifadelerini kullandığı, ardından da kışlaya döndüğü anlatıldı. Bu durumun tanıklar tarafından da doğrulandığına işaret edilen kararda, Karaçam'ın eyleminin, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" kapsamında olup olmadığının değerlendirmesinin gerektiği aktarıldı.

Çoğunluğu er 80 sanığa "suç işleme kastları bulunmadığı" gerekçesiyle beraat verilmesi kararı da Yargıtay 3. Ceza Dairesince hukuka uygun bulundu.

Polislerin silahlarını aldılar
Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararında, 15 Temmuz'da darbecilerin İstanbul il genelindeki planları doğrultusunda başka davada yargılanarak 15 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen dönemin 47. Motorlu Piyade Alay Komutanı eski albay Sadık Cebeci'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti ve Valilik binası işgali görevlerini üstlendiği tespitine yer verildi.

Cebeci'nin bu kapsamda, kolluk kuvvetlerini toplumsal olaylarda destekleme (KOKTOD) çalışması yapılması yönünde astlarına emir verdiği aktarılan kararda, 15 Temmuz saat 19.55 sıralarında kışlada alarm verildiği, bunun üzerine içtimaya çıkan sanıklara silah ve mühimmat dağıtımı yapıldığı ifade edildi.

Cebeci'nin, DEAŞ'a operasyon olabileceği yönünde söylemlerde bulunduğu, ardından sanık eski albay Nizamettin Aydın komutasındaki askerlerin saat 22.00 sularında İstanbul Valiliğine gittiği anlatılan kararda, buradaki polislere Aydın'ın, "Ordu adına geliyoruz, buranın güvenliği bizden sorulur, silahlarınızı teslim edin." şeklinde hitap ettiği, sonrasında da polislerin silahlarını aldığı belirtildi.

Olay yerine gelen dönemin İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cengiz Demircan'ın sanıklara darbe yaptıkları hususunda uyarılarda bulunduğuna işaret edilen kararda, bölgedeki vatandaşların da konuşarak ve telefondan görüntüler göstererek bunun bir darbe olduğunu buradaki askerlere söyledikleri, buna rağmen valilik dışında barikat kurulduğu, araç ve yaya geçişlerinin engellendiği, eş zamanlı olarak Aydın'ın emir ve komutasında bir kısım asker tarafından da valilik binasına geçişi olan caminin içerisine girildiği kaydedildi.

Vatandaşların tepkileri üzerine sanık Recep Karaçam'ın üstleriyle telefonla irtibat sağlamaya çalıştığı, bölgedeki vatandaşlara, "Biz eğitim için geldik, komutanlarımdan durumu öğrenmeye çalışıyorum." şeklinde sözler söylediği anlatılan kararda, daha sonra Karaçam'ın emrindeki askerlere şarjör boşalt emri verdiği ve askerleriyle kışlaya döndüğü ifade edildi.

Bölgedeki diğer askerlerin ise daha sonra birliğe dönmek için valilikten ayrıldığı anlatılan kararda, bu sanıkların Unkapanı Köprüsü yakınlarında sıkışarak ilerleyemedikleri, ardından da polise teslim oldukları bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de geçen yıl 162 bin 51 işletme ilk defa e-ticarete girdi12 Nisan 2022 Salı 11:29
  • Türkiye'nin 2053 için 'yol' haritası belli oldu12 Nisan 2022 Salı 11:28
  • Bahçeli'den Millet İttifakı'na tepki: Boyunuzun ölçüsünü görelim!12 Nisan 2022 Salı 11:10
  • Kastamonu'da 'siyez buğdayı' proje ile koruma altına alındı12 Nisan 2022 Salı 11:08
  • TIR'daki 79 kilo esrara 'kahve' kamuflajı12 Nisan 2022 Salı 11:06
  • Edirne'de zift dolu havuzun patladığı şantiyenin faaliyetleri durduruldu12 Nisan 2022 Salı 11:04
  • Boşanmak isteyen Elif'i öldüren eşi tutuklandı12 Nisan 2022 Salı 11:03
  • Her yıl pembeye bürünen göl, kahverengi oldu12 Nisan 2022 Salı 10:59
  • Kardeşinin tüfekle oynarken vurduğu 8 yaşındaki Osman öldü12 Nisan 2022 Salı 10:58
  • Boşandığı eşini tandırda yakan Emel'e ömür boyu hapis12 Nisan 2022 Salı 10:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti