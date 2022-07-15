15 Temmuz'da ne oldu, neler yaşandı?

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016’da düzenlenen hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti.

MİT’E SALDIRI İHBARI

14.45- Kara Havacılık Komutanlığında pilot olarak görev yapan O.K. isimli bir binbaşı, MİT’e giderek kuruma helikopterle saldırı olacağını ihbar etti. Sorgulanan Binbaşı O.K. kendisine “Hakan Fidan’ı kaçırma görevi verildiğini” söyledi. Binbaşının verdiği bilgiler anında MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile paylaşıldı.

İLK HAMLE TSK ÜZERİNDEN

15.22- Darbeciler ilk fiili hamleyi ele geçirdikleri TSK mesaj sistemi üzerinden yaptı. Genelkurmay’dan TSK mesaj sistemine giren FETÖ’cüler kontrollerinde olan birliklere “Harekât Yıldırım Planı” başlığı ile 20 maddelik sıkıyönetim talimatı gönderdi. Tuğgeneral Mehmet Partigöç ve kurmay albay Cemil Turhan imzalı bildirinin eklerinde sıkıyönetim komutanlıkları, sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilecek personel listeleri, Ankara ve İstanbul Asayiş ve Takviye Planı bulunuyordu. Saat 03.00 itibarıyla yönetime el konulacağının kaydedildiği talimatta sokağa çıkma yasağının ise 06.00’da başlayacağı belirtildi.

GENELKURMAY’DA ZİRVE

16.03- MİT, Binbaşı O.K.’den alınan bilgiler doğrultusunda harekete geçerek saldırının nasıl gerçekleşeceğine dair detayları Genelkurmay Başkanlığına kriptolu faksla gönderdi. MİT tarafından verilen bilgi, Genelkurmay’da, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Genelkurmay 2’nci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler tarafından değerlendirildi.

16.30- MİT Müsteşar Yardımcısı Genelkurmay Karargahı’na giderek 2’nci Başkanı Yaşar Güler ile görüştü.

ACİL KODLU ÜÇ EMİR

18.15- Genelkurmay Başkanlığı’ndan tüm birliklere acil emirler gönderildi.

18.30- MİT Müsteşarı Hakan Fidan Genelkurmay Başkanlığı’na gitti.

19.20- Genelkurmay’da yapılan toplantılarda, birliklere acil kodlu üç emrin geçilmesi kararlaştırıldı. Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan değerlendirme sonucunda, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın imzasıyla TSK’nın tüm kuvvetlerine şu talimatlar gönderildi: Türk hava sahasında ikinci bir emre kadar hiçbir askeri hava aracı havalanmayacak. Havada bulunanlar derhal üslerine dönecek. Tank ve zırhlı araçlar başta olmak üzere tüm araçların hareketleri durdurulacak.

DEŞİFRE DARBEYİ ÖNE ÇEKTİ

21.00- Deşifre olduklarını anlayan darbeciler düğmeye bastı. MİT’teki olağanüstü hareketlilik ve Genelkurmay Başkanlığı’nda yapılan toplantı sonrası cuntacılar darbe planlarının deşifre olduğunu anladı. Hain örgüt elemanları, 16 Temmuz saat 03.00’te gerçekleştirmeyi planladıkları darbe girişimini erkene alarak ‘Harekât Yıldırım Planı’nı uygulamaya başladı.

22.00- Genelkurmay Başkanlığı’nda silah sesleri duyuldu. FETÖ’cülerin kullandığı helikopterden Genelkurmay’ın önünde bekleyen halkın üzerine ateş açıldı.

F-16’DAN ALÇAK UÇUŞ

22.08 Akıncı Üssü’nden havalanan F-16’lar Ankara üzerinde alçak uçuşa başladı.

22.28- İstanbul’da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri darbeciler tarafından kapatıldı.

23.02- Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım saat 23.02’de televizyona bağlanarak, “Milleti temsil eden hükümet iş başındadır. Bu kalkışmayı yapanlar, bu çılgınlığı yapanlar, bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar en ağır şekilde bedelini ödeyeceklerdir” dedi.

AKAR, AKINCI ÜSSÜ’NE GÖTÜRÜLDÜ

23.02- Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar darbeci bir grup asker tarafından rehin alınarak, Akıncı Üssü’ne götürüldü.

23.18– Darbeciler Gölbaşı’ndaki Emniyet Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığını F-16 ile vurdu.

00.00- Güvenlik kaynakları “Askeri kalkışma, ordu içerisindeki Fetullahçı Terör Örgütü mensubu bir grup subay tarafından yapılmaya çalışılmaktadır” açıklamasını yaptı.

GÖLBAŞI BOMBALANDI

00.00 – Darbeciler Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Başkanlığını bombaladı, 43’ü polis 44 kişi şehit oldu.

00.02 – Helikopter Yenimahalle’deki MİT yerleşkesini taradı.

00.11-Marmaris’te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı’na doğru hareket etti.

TRT’DE KORSAN BİLDİRİ

00.13- TRT’yi işgal eden askerler tarafından canlı yayında korsan darbe bildirisi okutuldu.

ERDOĞAN’DAN “SOKAĞA ÇIKIN” ÇAĞRISI

00.24- Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN Türk canlı yayınına katılarak “Kesinlikle bu darbecilerin başarılı olacağına inanmıyorum. Tüm halkı sokaklara meydanlara davet ediyorum” dedi.

00.56– Darbeciler Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombaladı.

01.01- Ankara Emniyeti savaş uçağı ve helikopterlerin saldırısına uğradı.

01.39– Darbecilerin kontrolündeki uçakların tehdidine rağmen TBMM Genel Kurulu Salonu açıldı.

02.00- Darbe girişiminde bulunan FETÖ’cü askerler gözaltına alınmaya başlandı.

HALİSDEMİR KAHRAMAN OLDU

02.16- Darbeci tuğgeneral Semih Terzi, Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurularak öldürüldü. Halisdemir, darbeciler tarafından şehit edildi.

02.20- Darbeciler Ankara’da Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığını ve TÜRKSAT’ı bombaladı.

02.30- Cumhurbaşkanlığı Külliyesine girmeye çalışan 3’ü rütbeli 13 asker gözaltına alındı.

02.42- Hainler milletin Meclisi’ne bomba attı. Bazı polis memurları ve Meclis görevlileri yaralandı. Meclis zarar gördü.

03.00- TRT yeniden normal yayınına döndü. TRT Genel Müdürlüğü binasını ele geçirmeye çalışan FETÖ mensubu askerler gözaltına alındı.

03.14 – Darbeciler TÜRKSAT tesislerine 4 bomba attı.

03.20- Cumhurbaşkanı Erdoğan ailesiyle birlikte İstanbul’a indi.

03.24– TBMM bir kez daha darbecilerin saldırısına maruz kaldı.

ERDOĞAN’IN OTELİNE ATEŞ AÇILDI

04.00 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminde bulunan terör örgütü PDY/FETÖ irtibatlı yargı görevlileri ve sözde “Yurtta Sulh Komitesi” mensubu askerler hakkında gözaltı kararı verildi.

04.42 – Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Marmaris’te konakladığı otele ateş açıldı. 2 polis şehit edildi.

06.19 – Darbeciler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarına bomba attı, 15 kişi şehit oldu.

06.30-Darbe girişiminde bulunan FETÖ mensupları tarafından kullanılan ve TÜRKSAT’ı bombalayan askeri helikopter Gölbaşı’nda düşürüldü.

KÖPRÜ AÇILDI

06.40- Boğaziçi Köprüsü’nü kontrol eden darbeci askerler teslim olmaya başladı.

06.52- Genelkurmay Başkanlığı’na vekâleten 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar atandı.

07.28- 3’üncü Ordu Harekât Kurmay Başkanı Tuğgeneral Ekrem Çağlar Erzincan da gözaltına alındı.

07.50- FETÖ üyesi 29 albay ve 5 general, dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala tarafından görevden uzaklaştırıldı.



AKAR KURTARILDI DARBECİ ASKERLER TESLİM OLDU

08.32- Ankara Akıncı 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na operasyon düzenlendi. Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar kurtarıldı. Helikopterle Çankaya Köşkü’ne götürüldü.

08.36- Jandarma Genel Komutanlığı özel harekât polisleri tarafından ele geçirildi.

09.40- Genelkurmay Başkanlığı’ndan çıkan 200’e yakın silahsız er ve erbaş polise teslim oldu. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı orgeneral Akın Öztürk ile Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Muhabere ve Destek Eğitim Komutanı Korgeneral Metin İyidil hakkında “vatana ihanet” suçundan işlem yapıldı.

10.07-Genelkurmay Başkanlığından çıkan 700’e yakın silahsız er ve erbaş polise teslim oldu.

10.15- Bingöl 49’uncu Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Yunus Kotaman ile Bolu 2’inci Komando Tugay Komutanı tuğgeneral İsmail Güneşer yakalandı.

10.25 – Polis Özel Harekat darbecileri gözaltına almak için Genelkurmay Karargahı’na girdi.

200 DARBECİ GÖZALTINA ALINDI

10.37- Dönemin Başbakanı Yıldırım, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’ın kurtarıldığını ve Çankaya’daki kriz merkezinde görevinin başında olduğunu açıkladı.

10.59- Sahil Güvenlik Komutanı tümamiral Hakan Üstem görevden alındı.

11.16 – Uçakların kalkış yapmasını engellemek için Akıncı Üssü ana pisti vuruldu.

12.04- Özel harekât polislerinin operasyon düzenlediği Jandarma Genel Komutanlığı binasında 200’e yakın darbeci gözaltına alındı.

KALKIŞMA BASTIRILDI

12.57- Tümgeneral Suat Murat Semiz 1’inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Dursun Pak ile JFAC Komutanı tümgeneral Recep Ünal gözaltına alındı.

13.00- Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü’nde Genelkurmay Başkanı ve İçişleri, Adalet, Milli Savunma bakanlarıyla birlikte kameraların karşısına geçerek, “Bu kalkışma bastırılmıştır. Bir belayı büyük milletimiz basiretiyle defetmiştir” dedi.

YARGI AYAĞINA İLK OPERASYON

20.02- Akıncı 4’üncü Ana Jet Üssü’ndeki FETÖ darbesine yönelik operasyon sona erdi.

20.50- Akıncı 4’üncü Ana Jet Üssü’nde yürütülen FETÖ darbesine yönelik operasyonda Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi kurtarıldı.

21.57-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tüm Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazı gönderdi. Aynı örgüte üye oldukları değerlendirilen idari ve adli yargıda görev yapan toplam 2 bin 745 hâkim ve savcının gözaltına alınması ve haklarında soruşturma yapılması istendi.