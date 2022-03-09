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15 yıl sonra bir ilk: Herzog bugün Erdoğan'la görüşecek

Türkiye ve İsrail arasında 2007 yılından bu yana en yüksek düzeyli ilk görüşmeler bugün başlıyor. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelecek.
15 yıl sonra bir ilk: Herzog bugün Erdoğan'la görüşecek

Türkiye'nin dış politikada Körfez ülkeleri ile Ermenistan'ın yanı sıra İsrail'le de ilişkilerde başlattığı yeni dönemde ilk kritik ziyaret bugün gerçekleştirilecek.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle 9-10 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek. Herzog ile Erdoğan görüşmesinde, Türkiye-İsrail ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Yine görüşmelerde enerji iş birliğinin de ön plana çıkması bekleniyor.

TELEFONLA BAŞLADI

Türkiye-İsrail ilişkilerinde diyalog süreci, Herzog'un cumhurbaşkanlığına seçilmesinin ardından Erdoğan'ın tebrik telefonuyla başladı. İki lider arasındaki telefon diplomasisi sonraki süreçte de devam etti. Erdoğan ve Herzog farklı tarihlerde 3 kez daha görüştü.

Herzog, İsrail'den Türkiye'ye 15 yıl sonra cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyareti yapacak. İsrail'den Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde son ziyaret, 12 Kasım 2007'de Şimon Peres tarafından yapılmıştı.

4 YILDIR ELÇİ YOK

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ilan etmesi ardından Türkiye, Tel Aviv'deki büyükelçisini geri çekerken, 15 Mayıs 2018'den bu yana diplomatik ilişkiler maslahatgüzar seviyesinde sürdürülüyor.

GÜÇLÜ ADIMLAR ATILABİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog'un Türkiye ziyaretiyle ilgili son olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu ziyareti gerçekten biz de önemsiyoruz. Filistin sorununda özellikle bu yapılaşmalarla ilgili atılan adımlarda çözüm noktaları belki gündeme gelebilir. Temennimiz odur ki bu ziyaretle birlikte bu işi güçlü kılacak adımları atalım."

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