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1500 hakim ve savcı adayı alınacak

Adalet Bakanlığınca, 1500 hakim ve savcı adayı alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.
1500 hakim ve savcı adayı alınacak

Buna göre, bu yıl için yazılı sınav ve mülakat ile 1200 adli yargı hakim ve savcı adayı, 150 avukatlık mesleğinden hakim ve savcı adayı, 150 de idari yargı hakim ve savcı adayı alınacak.

Yazılı sınavlar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 26-27 Kasım'da yapılacak, sınavlar Ankara'da 2, İstanbul'da 2 ve İzmir'de bir sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

Sınavlara başvurular, 4-11 Ekim tarihlerinde bireysel olarak ÖSYM'nin internet sitesinden veya ÖSYM başvuru merkezlerinden yapılabilecek.

Bakan Bozdağ'dan yeni adli yıl mesajı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni adli yılın hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Bozdağ'ın paylaşımında "2022-2023 Adli Yıl açılışı hakim, savcı, avukat ve adliye çalışanlarımız ile halkımıza hayırlı olsun. Yeni adli yılda yargı görevi yapan hakim, savcı ve avukatlarımız ile adliye çalışanlarımıza başarılar diliyorum." ifadeleri yer aldı.

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