1692'nci köy yaşam merkezi açıldı

ANKARA'nın Mamak ilçesinde atıl halde bulunan köy okulu, Köy Yaşam Merkezi olarak yeniden açıldı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, 2 ayda 1692 kapalı köy okulunun Köy Yaşam Merkezine dönüştürülüp, açıldığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, kapalı köy okullarını kurs merkezi, kütüphane, ihtiyaç olduğunda anaokulu ve ilkokul gibi alanlara dönüştürmeyi amaçlayan projesi kapsamında 1692'nci Köy Yaşam Merkezi, Ankara'nın Mamak ilçesi Gökçeyurt Mahallesi'nde açıldı. Daha önce köy olan mahalledeki kapalı okulun Köy Yaşam Merkezi olarak yeniden açıldığı törende konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, eğitimde fırsat eşitliği ilkesi ile hareket ettiklerini belirterek şöyle dedi:

"Eğitimde fırsat eşitliği her çocuğumuzu benzer nitelikteki eğitime ulaştırmak ve onların kendi potansiyellerini geliştirmesine fırsat tanımak. Bunun niçin birçok çalışma yaptık. Bunlardan bir tanesi okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması. Bağımsız anaokulları açıyoruz. 1710 anaokulu açtık 1 yıl içerisinde. Ve bu 3 bine tamamlanacak, büyük ihtimalle de 3 bini de geçecek. 14 bin ana sınıfı açtık. Şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyeti’nde açılan anaokulundan daha fazla bir sayıya ulaştık. 5 yaşta da okul öncesinde yüzde 78’den yüzde 93’e ulaşmış durumdayız, bunu yüzde 100’e çıkaracağız. 1800 köyümüzde de ana sınıfı açıldı, bu sayede 20 bin civarında çocuğumuz eğitime kavuştu."

'KAPALI KÖY OKULUMUZ KALMAYACAK'

Köy yaşam merkezlerinin apayrı bir proje olduğunu söyleyen Bakan Yardımcısı Aşkar, "Bu atıl durumda ve kapalı durumda olan okullarımıza baktığımızda içimiz sızladı ve neredeyse 2 ay önce bu projeye başladık. Öncelikle 'sadece bir ilde bir örnek yapalım' dedik; fakat inanır mısınız öyle bir heyecan, öyle bir çaba oldu ki, şu anda 1692 kapalı köy okulu açılmış durumda ve bu ekim sonuna kadar 2 bine ulaşacağımızı düşünüyorum. Herhalde yıl sonuna kadar da kapalı köy okulumuz kalmayacak. Hem halk eğitim merkezleri, hem yetişkinlere verilen kurslar, hem anasınıfı, ihtiyaç durumunda ilkokul açılıyor ve doğayla ve bilimle iç içe olan bir yapıda bunu oluşturduk. Bakanımızın da dediği gibi aslında; yetişkinler, anne-babalar, anneanneler-dedeler ve küçük çocuklarımızla bir arada oldukları bir sosyal ortam, birliktelik, bir arada öğrenme ve paylaşma ortamı oldu. Düşündüğümüzden çok daha büyük bir etki alanı yarattı köy yaşam merkezleri" dedi.