17 gündür haber alınamayan servis şoförü evinde ölü bulundu

Antalya'da yalnız yaşayan ve kendisinden 17 gündür haber alınamayan Halil İbrahim Otçu (53), evinde ölü bulundu.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi 1560 sokakta bulunan 10 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Turizmde servis şoförlüğü yapan ve kendisinden 17 gündür haber alınamayan Halil İbrahim Otçu'nun komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından eve giren polis, Halil İbrahim Otçu'nun salonda hareketsiz yattığını gördü.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Halil İbrahim Otçu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Otçu'nun cenazesi polis ve savcılık incelemesinin ardından, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.