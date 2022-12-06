17 yaşındaki sürücünün kaldırımda çarptığı emekli öğretmen hayatını kaybetti

Çankaya’da kaldırımda yürürken 17 yaşındaki sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu Altun Tepe vefat etti. Sürücü belgesi bulunmayan araç sürücüsü İ.G.Ö. tutuklandı. Öte yandan ölümlü bir kazadaki sürücünün serbest kalması tepki çekti.

Olay 30 Kasım’da Çankaya’da gerçekleşti. Emekli öğretmen Altun Tepe’ye kaldırımda yürürken, İ.G.Ö. kullandığı araçla çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Altun Tepe 5 metre yükseklikteki istinat duvarından düştü. Düşme anı güvenlik kameralarına yansıyan Tepe, ambulansla götürüldüğü Ankara Şehir Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen vefat etti. 17 yaşındaki sürücü belgesi bulunmayan İ.G.Ö. gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sürücünün savcılıktaki ifadesinde araç içinde bir eşyayı almak isterken hakimiyetini kaybettiğini söylediği bildirildi.

“BÜYÜK BİR ACI”

Vefat eden Altun Tepe’nin eşi Hikmet Tepe kaza sabahı eşiyle kahvaltı yaptıklarını belirterek,

“Eşim öğretmen arkadaşına ziyarete giderken hafif virajlı bir yolda yürüyor. Orada 17 yaşında henüz ehliyeti olmayan kişinin kullandığı araç virajı alamayıp eşime çarpıyor. Aileler dikkatli olsun henüz ehliyeti olmayan insanlar araç kullanıyor. Ben 46 yıllık eşimi kaybettim siz kaybetmeyin. Çok üzüldüm bu büyük bir acı. Bu durumlar çok yaşanıyor lütfen aileler çocuklarına sahip çıksınlar” dedi.

BU NASIL İŞ?

Mustafa Almaz ve ağabeyi Okan Almaz Ankara’da işten çıkıp yoldan karşıya geçerken arkalarından yüksek hızda gelen bir arabanın çarpmasıyla neye uğradıklarını şaşırdı. Mustafa Almaz kazada ağır yaralanırken ağabeyi Okan Almaz başına aldığı darbe sebebiyle hayatını kaybetti. Kazada kendilerine çarpan sürücünün serbest bırakılması ise "Bu nasıl iş" dedirtti. Yatağa bağlı halde hayatını devam ettiren Almaz’ın tek isteği arabayı kullanan kişinin yeniden yargılanması.

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