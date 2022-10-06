Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalarda sona gelindi. Kentte ağır hasar alan ve yıkılan evlerin yerine yeni konutlar inşa edildi, yapımı tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim edildi.