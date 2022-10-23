  • BIST 3.934,63
  • Altın 990.022
  • Dolar 18.5799
  • Euro 18.2959
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 8 °C
» »

18. Kitap Fuarı'na başkentlilerden yoğun ilgi

18. Kitap Fuarı'na başkentlilerden yoğun ilgi
Ato Congresium AVM'de 18.'si düzenlenen kitap fuarı Başkent halkı tarafından yoğun ilgi görüyor. Fuar 21-30 ekim tarihlerinde, 10-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
18. Kitap Fuarı'na başkentlilerden yoğun ilgi
18. Kitap Fuarı'na başkentlilerden yoğun ilgi
MSB'den "ATAK helikopteri" paylaşımı
MSB'den "ATAK helikopteri" paylaşımı
Ulus Tarihi Avizeciler Çarşısı'ndan Benderesi'ne bakış
Ulus Tarihi Avizeciler Çarşısı'ndan Benderesi'ne bakış
Ulus Samanpazarı'nda kış hareketliliği
Ulus Samanpazarı'nda kış hareketliliği
Sonbahar sabahı Yenimahalle Şentepe Teleferiğinden Ankara Manzarası
Sonbahar sabahı Yenimahalle Şentepe Teleferiğinden Ankara Manzarası
Otizmli piyanist Buğra Çankır piyano konçertosu seslendirdi
Otizmli piyanist Buğra Çankır piyano konçertosu seslendirdi
Son Eklenen Videolar
Meriç Nehri'ne kurulan santralde aralık itibarıyla elektrik üretilmesi hedefleniyor
Meriç Nehri'ne kurulan santralde aralık itibarıyla elektrik üretilmesi hedefleniyor
Altındağ Belediye Binası’nda yakışıksız görüntü
Altındağ Belediye Binası’nda yakışıksız görüntü
'Ampute Messi' Barış Telli'nin hayat hikayesi beyaz perdeye aktarılacak
'Ampute Messi' Barış Telli'nin hayat hikayesi beyaz perdeye aktarılacak
Ulucanlar Cezaevi'nin ürperten zindanları
Ulucanlar Cezaevi'nin ürperten zindanları
Tarihi ve Kültür Mirasımız Ankara Kalesi'nden Manzalar
Tarihi ve Kültür Mirasımız Ankara Kalesi'nden Manzalar
On binlerce taş bebek Kale Mahallesi'nde sergileniyor
On binlerce taş bebek Kale Mahallesi'nde sergileniyor
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti