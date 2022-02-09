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18 yaşındaki Batuhan'ı bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet

Sultangazi'de 18 Aralık 2019 yılında tartıştığı 18 yaşındaki Batuhan Korkmaz'ı bıçaklayarak öldüren Serhat Çinçe, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Anne Yaşar Korkmaz, kararın ardından "Oğlumun bugün düğün günü" dedi.
18 yaşındaki Batuhan'ı bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Serhat Çinçe ve tutuksuz sanık Şükrü Ü. katıldı. Şikayetçi Şeyhmuz D., Maktul Batuhan Korkmaz'ın babası Hüseyin Korkmaz, annesi Yaşar Korkmaz ile avukatları Merve Melenkoğlu, Gülsüm Temelli Özel, Yakup Aksu ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Diğer şikayetçiler ise duruşmaya katılmadı.

Tutuklu sanık Serhat Çinçe duruşmadaki savunmasında, "Öldürme suçlamasını kabul etmiyorum. Ben cezaevine girdikten sonra aynı gün bütün tanıklar ifadelerini arka arkaya değiştirmiş. Olay benim aleyhime dönmüştür. Mütalaanın beraat kısımların iştirak ediyorum. Yaklaşık 28 aydır tutukluyum tahliyemi talep ederim" dedi.

Sanık Serhat Çinçe'nin avukatı "Olay spontane gelişmiş bir mahalle kavgasıdır. Bize göre eylem neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış kasten yaralamadır. Müvekkilim 3 yıldır tutukludur. Yasal süresini aşmıştır. Tahliyesini talep ederiz" dedi.

Duruşmada Şeyhmuz D., "Ben Şükrü'yü yaraladığım zaman Serhat'ı yerden kaldırdım. Batuhan ve Barış'a karşı bir eylemim olmadı. Batuhan Korkmaz'ı Serhat Çinçe öldürmüştür" şeklinde konuştu.

"BU SIRADAN BİR SOKAK KAVGASI DEĞİLDİR"

Tutuksuz sanık Şükrü Ü. savunmasında "Bana bıçak çektikleri zaman ben de kemeri çıkartmak zorundaydım. Aksi türlü ben de ölebilirdim. Olayda ben de yaralandım ve bir can gitti. Bu sıradan bir sokak kavgası değildir. Üstüme düşeni yaptığımı düşünüyorum. Arkadaşımı satmadım gitmedim. Suçsuzum, mağdurum. Takdir mahkemenindir" diye konuştu.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Serhat Çinçe'nin "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, sanık Serhat Çinçe'nin Barış Ö.'ye yönelik "Silahla kasten yaralama" suçunun sabit olmadığı gerekçesiyle beraatına, Şükrü Ü.'ye karşı "Basit yaralama" suçundan 3 bin lira para adli para cezası verdi. Mahkeme sanık Şükrü Ü.'nün, Mustafa A. ve Şeyhmuz D.'ye karşı "Basit yaralama" suçundan ayrı ayrı 3'er bin lira, Yusuf K.'ya karşı ise aynı suçtan 2 bin 240 lira adli para cezası verdi. Heyet sanık Şükrü Ü.'nün sanık Serhat Çinçe'ye karşı "Silahla kasten yaralama" suçundan beraatına karar verdi.

Mahkeme Şeyhmuz D.'nin maktul Batuhan Korkmaz'a karşı "Kasten öldürme" suçundan ve Barış Ö.'ye karşı "Silahla kasten yaralama" suçundan beraatına, sanık Şükrü Ü.'ye karşı "basit yaralama" suçundan 2 bin lira adli para cezasına hükmetti. Mahkeme sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

"OĞLUMUN BUGÜN DÜĞÜN GÜNÜ"

Kararın açıklanmasının ardından anne Yaşar Korkmaz gözyaşlarına hakim olamadı. Mahkemeden çıkan Korkmaz, "Bugün iki buçuk senedir mücadele ettiğimiz oğlumun mahkemesi başarıyla son buldu. Oğlumun bugün düğün günü. Oğlumun düğününü ve askerliğini göremedim ama bugün oğlumun düğünü. Oğlumun katili müebbet hapis cezası aldı. Hem avukatlarıma hem de adalete sonsuz güveniyordum. Benim ciğerim yandı başkasının yanmasın" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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