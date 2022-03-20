  • BIST 2.144,26
  • Altın 913.586
  • Dolar 14.7887
  • Euro 16.3345
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -1 °C
»

1800 rakımdaki köy, 5 metre karın altında

Muş'ta, kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu 1800 rakımlı Üçevler köyünde evler ve ahırlar, beyaz örtüyle kaplandı. Köy halkından Hamdi Subaşı (48), "6 ay karın altındayız. Kış mevsiminde burası; hayalet köye dönüyor" dedi.
1800 rakımdaki köy, 5 metre karın altında

Kente 50 kilometre uzaklıktaki 1800 rakımlı Üçevler köyünde, mart ortasında kar esareti sürüyor. Kış şartları nedeniyle nüfusun büyük bölümü, Diyarbakır ve Muş'a göçerken, köyde kalanlar da çetin koşullara göğüs geriyor. Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu köyde evler, ahırlar ve odunluklar, beyaz örtü nedeniyle görünmez hale geldi.

Köyün ilk kez mart ayında bu kadar kar aldığını belirten Hamdi Subaşı, "6 ay karın altındayız. Kış mevsimi olmasından ötürü köyde 2 ev, tek kalıyoruz. Diğer köy sakinleriyse hayvanlarının çok olmasından ötürü Diyarbakır ve Muş'a taşınıyor. Kış mevsiminde burası; hayalet köye dönüyor. 6 ay boyunca burada kimseleri göremiyorsun.

Köyde şu an 2 ev, tek yaşam sürdürüyor. Hayvanlarla uğraşıyoruz. Köyümüzde 4 ile 5 metreyi bulan kar var. Köy halkı, geri dönüşlerini nisan ayından sonra yapıyor" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB dışişleri ve savunma bakanları Ukrayna ile 'Stratejik Pusula' için toplanacak20 Mart 2022 Pazar 10:42
  • Doğu Anadolu'da ilkbaharda yoğun kar etkili oldu20 Mart 2022 Pazar 10:21
  • Semiha Yankı'ya 'kasten basit yaralama'dan ceza20 Mart 2022 Pazar 10:20
  • Yazlık eve ikinci kez girdi, gardıropta yakalandı20 Mart 2022 Pazar 10:19
  • Taci’nin vücudu günden güne eriyor20 Mart 2022 Pazar 10:18
  • Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kazada yaralanan Doğan kurtarılamadı20 Mart 2022 Pazar 10:17
  • Bayrampaşa'da 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı20 Mart 2022 Pazar 10:16
  • Kayseri'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı20 Mart 2022 Pazar 10:16
  • Manisa'da eğlence mekanı önünde silahlı kavga; 3 yaralı20 Mart 2022 Pazar 10:14
  • Alkollü sürücüye "Hamileyim" diye bağıran eşinin önünde saldırı20 Mart 2022 Pazar 10:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti